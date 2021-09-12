Окупанти знову вбили українського військового

Внаслідок ворожого обстрілу в неділю військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: Від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

Зазначається, що на обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Що передувало: 11 вересня на сході України в результаті ворожого вогню двоє українських військовослужбовців загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування.