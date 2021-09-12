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Оккупанты опять убили украинского военного

Воскресенье, 12 сентября 2021, 17:21
фото uatv

Вследствие вражеского обстрела в воскресенье военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Детали: С начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Возле Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Отмечается, что на обстрелы врага украинские защитники открывали ответный огонь.

Что предшествовало: 11 сентября на Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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