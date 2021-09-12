Прессекретар Зеленського: Навіщо зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про Крим?

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявляє, що без обговорення питання Криму зустріч Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна не матиме сенсу.

Джерело: Никифоров у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Ви ж чули позицію російського президента — що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок денний цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України?"

Деталі: За словами прессекретаря, є воля президента України зустрітися особисто з президентом Росії в будь-який час і в будь-якому місці в межах нейтральної території.

Він зазначив, що переговори щодо даної зустрічі тривають, але, за великим рахунком, все залежить від Росії.

"Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова та контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обов’язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії — чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти", — вважає Никифоров.

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