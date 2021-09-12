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Пресс-секретарь Зеленского: Зачем встречаться с Путиным, если не говорить о Крыме?

Воскресенье, 12 сентября 2021, 17:46
Пресс-секретарь Зеленского: Зачем встречаться с Путиным, если не говорить о Крыме?

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявляет, что без обсуждения вопроса Крыма встреча Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не будет иметь смысла.

Источник: Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом"

Прямая речь: "Вы же слышали позицию российского президента – что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку дня этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?"

Детали: По словам пресс-секретаря, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России в любое время и в любом месте в пределах нейтральной территории.

Он отметил, что переговоры по данной встречи продолжаются, но, по большому счету, все зависит от России.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты по этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России – согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", – считает Никифоров.

Предыстория:

  • 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.
  • 7 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что Россия должна согласиться на встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, он также добавил, что в Кремле "уже торгуются" относительно этого вопроса.
  • 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на предметную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутинКрым
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