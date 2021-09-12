Стало известно имя погибшего военного: ракета попала в грузовик

В воскресенье в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик погиб ее водитель, матрос Артур Голуб с Житомирской области.

Источник: 503 Отдельный батальон морской пехоты

Дословно: "Сегодня вражеская нечисть унесла жизнь нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял.

Погиб матрос Артур Голуб с Житомирской области, ему было всего 27 лет".

Что предшествовало: В вечерней сводке пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье в результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

В частности, отмечалось, что в районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.