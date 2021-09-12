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Стало известно имя погибшего военного: ракета попала в грузовик

Воскресенье, 12 сентября 2021, 22:55
фото: 503 обмп

В воскресенье в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик погиб ее водитель, матрос Артур Голуб с Житомирской области.

Источник: 503 Отдельный батальон морской пехоты

Дословно: "Сегодня вражеская нечисть унесла жизнь нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял.

Погиб матрос Артур Голуб с Житомирской области, ему было всего 27 лет".

Что предшествовало: В вечерней сводке пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье в результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

В частности, отмечалось, что в районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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