Стало известно имя погибшего военного: ракета попала в грузовик
Воскресенье, 12 сентября 2021, 22:55
В воскресенье в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик погиб ее водитель, матрос Артур Голуб с Житомирской области.
Источник: 503 Отдельный батальон морской пехоты
Дословно: "Сегодня вражеская нечисть унесла жизнь нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял.
Погиб матрос Артур Голуб с Житомирской области, ему было всего 27 лет".
Что предшествовало: В вечерней сводке пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье в результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.
В частности, отмечалось, что в районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
Украинская правда