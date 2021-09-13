Сутки на Донбассе: погибший военный и трое раненых

За сутки 12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, один военный ВСУ погиб, еще трое – получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Нью-Йорка противник дважды обстрелял позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В районе населенных пунктов Екатериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 13 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Напомним: В воскресенье в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик погиб ее водитель, матрос Артур Голуб с Житомирской области.