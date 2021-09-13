Одіозний помічник начальника поліції Києва звільняється – ЗМІ

Помічник начальника Головного управління Нацполіції в Києві, екснардеп Євген Дейдей подав декларації перед звільненням.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на декларацію

Деталі: Нещодавно Дейдей став фігурантом журналістського розслідування щодо розстрілу балканського наркоторговця Радое Звіцера. Останнього намагалися вбити у травні 2020-го року у центрі столиці.

За інформацією "Слідство.Інфо" помічник головного копа Києва координував транспортування ймовірних кілерів спершу до Києва, а після злочину – в бік кордону.

Для цього Дейдей начебто залучив двох своїх товаришів-поліцейських. Ті й перевозили ймовірних кілерів.

Відповідати тоді на запитання журналістів помічник начальника поліції Києва відмовився.

З приводу ймовірного звільнення Дейдей також не дав коментар.

Що передувало: У червні 2020 року стало відомо, що колишній депутат від "Народного фронту" Євген Дейдей працює помічником начальника Головного управління Національної поліції міста Києва.

Передісторія: