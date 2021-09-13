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Одіозний помічник начальника поліції Києва звільняється – ЗМІ

Понеділок, 13 вересня 2021, 18:21
Євген Дейдей

Помічник начальника Головного управління Нацполіції в Києві, екснардеп Євген Дейдей подав декларації перед звільненням. 

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на декларацію 

Деталі: Нещодавно Дейдей став фігурантом журналістського розслідування щодо розстрілу балканського наркоторговця Радое Звіцера. Останнього намагалися вбити у травні 2020-го року у центрі столиці. 

За інформацією "Слідство.Інфо" помічник головного копа Києва координував транспортування ймовірних кілерів спершу до Києва, а після злочину – в бік кордону. 

Для цього Дейдей начебто залучив двох  своїх товаришів-поліцейських. Ті й перевозили ймовірних кілерів. 

Відповідати тоді на запитання журналістів помічник начальника поліції Києва відмовився. 

З приводу ймовірного звільнення Дейдей також не дав коментар.

Що передувало: У червні 2020 року стало відомо, що колишній депутат від "Народного фронту" Євген Дейдей працює помічником начальника Головного управління Національної поліції міста Києва.

Передісторія:

  • Євген Дейдей став депутатом від "Народного фронту" у 2014 році. І того ж року оскаржив вирок щодо розбою. Апеляція вирок скасувала і направила справу на новий розгляд.  
  • У 2017 році Верховна Рада зняла з Дейдея депутатську недоторканність. На той час генпрокурор Юрій Луценко оголосив йому підозру у незаконному збагаченні, яке розслідували НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
  • У лютому 2019 року цю статтю Кримінального кодексу скасував Конституційний суд. 
  • Але пізніше кримінальну відповідальність за незаконне збагачення відновили.

Теми: поліціяКиївкадри
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