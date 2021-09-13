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Одиозный помощник начальника полиции Киева увольняется – СМИ

Понедельник, 13 сентября 2021, 18:21
Евгений Дейдей

Помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве, экс-нардеп Евгений Дейдей подал декларации перед увольнением.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на декларацию

Детали: Недавно Дейдей стал фигурантом журналистского расследования по расстрелу балканского наркоторговца Радое Звицера. Последнего пытались убить в мае 2020 года в центре столицы.

По информации "Слідство.Інфо" помощник главного копа Киева координировал транспортировку вероятных киллеров сначала в Киев, а после преступления – в сторону границы.

Для этого Дейдей якобы привлек двух своих товарищей полицейских. Те и перевозили вероятных киллеров.

Отвечать тогда на вопрос журналистов помощник начальника полиции Киева отказался.

По поводу вероятного увольнения Дейдей также не дал комментарий.

Что предшествовало: В июне 2020 стало известно, что бывший депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей работает помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева.

Предыстория:

  • Евгений Дейдей стал депутатом от "Народного фронта" в 2014 году. И в том же году обжаловал приговор относительно разбоя. Апелляция приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение.
  • В 2017 году Верховная Рада сняла с Дейдея депутатскую неприкосновенность. В то время генпрокурор Юрий Луценко объявил ему подозрение в незаконном обогащении, которое расследовали НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
  • В феврале 2019 года эту статью Уголовного кодекса отменил Конституционный суд.
  • Но позже уголовную ответственность за незаконное обогащение вернули.  

Темы: полицияКиевкадры
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