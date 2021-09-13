Одиозный помощник начальника полиции Киева увольняется – СМИ

Помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве, экс-нардеп Евгений Дейдей подал декларации перед увольнением.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на декларацию

Детали: Недавно Дейдей стал фигурантом журналистского расследования по расстрелу балканского наркоторговца Радое Звицера. Последнего пытались убить в мае 2020 года в центре столицы.

По информации "Слідство.Інфо" помощник главного копа Киева координировал транспортировку вероятных киллеров сначала в Киев, а после преступления – в сторону границы.

Для этого Дейдей якобы привлек двух своих товарищей полицейских. Те и перевозили вероятных киллеров.

Отвечать тогда на вопрос журналистов помощник начальника полиции Киева отказался.

По поводу вероятного увольнения Дейдей также не дал комментарий.

Что предшествовало: В июне 2020 стало известно, что бывший депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей работает помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева.

Предыстория: