Одиозный помощник начальника полиции Киева увольняется – СМИ
Помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве, экс-нардеп Евгений Дейдей подал декларации перед увольнением.
Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на декларацию
Детали: Недавно Дейдей стал фигурантом журналистского расследования по расстрелу балканского наркоторговца Радое Звицера. Последнего пытались убить в мае 2020 года в центре столицы.
По информации "Слідство.Інфо" помощник главного копа Киева координировал транспортировку вероятных киллеров сначала в Киев, а после преступления – в сторону границы.
Для этого Дейдей якобы привлек двух своих товарищей полицейских. Те и перевозили вероятных киллеров.
Отвечать тогда на вопрос журналистов помощник начальника полиции Киева отказался.
По поводу вероятного увольнения Дейдей также не дал комментарий.
Что предшествовало: В июне 2020 стало известно, что бывший депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей работает помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева.
Предыстория:
- Евгений Дейдей стал депутатом от "Народного фронта" в 2014 году. И в том же году обжаловал приговор относительно разбоя. Апелляция приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение.
- В 2017 году Верховная Рада сняла с Дейдея депутатскую неприкосновенность. В то время генпрокурор Юрий Луценко объявил ему подозрение в незаконном обогащении, которое расследовали НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
- В феврале 2019 года эту статью Уголовного кодекса отменил Конституционный суд.
- Но позже уголовную ответственность за незаконное обогащение вернули.