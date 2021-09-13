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"Dyakuyu usim": Данілову сподобалась реакція "різних опзж" на впровадження латиниці

Понеділок, 13 вересня 2021, 18:25
Dyakuyu usim: Данілову сподобалась реакція різних опзж на впровадження латиниці

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що готовий продовжити дискусію щодо запровадження латиниці в Україні.

Джерело: повідомлення Данілова у Facebook

Деталі: Данілов написав, що йому цікаво було спостерігати за "істерією, яка почалась у різноманітних опзж". В кінці повідомлення секретар РНБО латинкою подякував усім, хто подивився інтерв’ю з ним.

Пряма мова Данілова: "Несподівану для мене реакцію викликав зовсім невеликий фрагмент, де я ствердно відповів на запитання слухача щодо доцільності запровадження латиниці.

Радий, що в нашій країні так багато активних і небайдужих людей) Цю дискусію готовий продовжити, і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок уперед, а не йти у майбутне з головою, повернутою в минуле!

Особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних опзж, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву. Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, то, значить, Україні буде добре!

Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu "Radio Svoboda"

Що цьому передувало:

  • Данілов ствердно відповів під час інтерв’ю на запитання, чи варто переходити на латинку в Україні. "Я за, я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав він.

Українська правда

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Теми: Даніловмова
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