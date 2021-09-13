Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Dyakuyu usim": Данілову сподобалась реакція "різних опзж" на впровадження латиниці

Понеділок, 13 вересня 2021, 18:25

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що готовий продовжити дискусію щодо запровадження латиниці в Україні.

Джерело: повідомлення Данілова у Facebook

Деталі: Данілов написав, що йому цікаво було спостерігати за "істерією, яка почалась у різноманітних опзж". В кінці повідомлення секретар РНБО латинкою подякував усім, хто подивився інтерв’ю з ним.

Пряма мова Данілова: "Несподівану для мене реакцію викликав зовсім невеликий фрагмент, де я ствердно відповів на запитання слухача щодо доцільності запровадження латиниці.

Радий, що в нашій країні так багато активних і небайдужих людей) Цю дискусію готовий продовжити, і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок уперед, а не йти у майбутне з головою, повернутою в минуле!

Особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних опзж, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву. Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, то, значить, Україні буде добре!

Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu "Radio Svoboda"

Що цьому передувало:

  • Данілов ствердно відповів під час інтерв’ю на запитання, чи варто переходити на латинку в Україні. "Я за, я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав він.

Українська правда
Теми: Даніловмова
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шмигаль: Подвійне громадянство має бути. Це посилить нас

Транспорт під час локдауну закривати не планують 

Путін пішов на самоізоляцію – в оточенні виявили хворих на COVID

фотоШмигаль: Ми вакцинували майже чверть дорослого населення

У Києві різкий стрибок смертей від COVID-19

Лерос каже, що скандальне відео змонтував Столар

Усі новини...
Данілов
Данілов: Ми можемо повоювати за територію Криму, але...
Данілов – за перехід України на латинку та обов'язкове вивчення англійської
Данілов заявив про наявність 2-3 олігархів в аграрній сфері
Останні новини
13:38
Кулеба: Байден пообіцяв, що не залишить Україну віч-на-віч з Росією
13:28
В уряді пояснили, де планують брати гроші на додаткові 12 мільярдів на субсидії
13:21
Кількість обстрілів на Донбасі зростає в геометричній прогресії – СЦКК
13:03
Шмигаль: ФДМ обіцяє виконати план по надходженнях від приватизації
13:02
Три людини загинули в результаті ДТП на трасі Житомир - Чернівці
12:59
Третя бустерна доза вакцини проти COVID-19 потрібна не всім – вчені
12:55
Шмигаль: Подвійне громадянство має бути. Це посилить нас
12:45
РФ пригрозила відповіддю Чехії через затримання росіянина-окупанта Криму
12:40
Транспорт під час локдауну закривати не планують 
12:34
Прем'єр про НБУ: Ніяких відмов у довгостроковому фінансуванні немає
Усі новини...