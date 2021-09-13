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"Dyakuyu usim": Данилову понравилась реакция "различных опзж" на внедрение латиницы

Понедельник, 13 сентября 2021, 18:25
Dyakuyu usim: Данилову понравилась реакция различных опзж на внедрение латиницы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что готов продолжить дискуссию о введении латиницы в Украине.

Источник: сообщение Данилова в Facebook

Детали: Данилов написал, что ему интересно было наблюдать за "истерией, которая началась в различных опзж". В конце сообщения секретарь СНБО латиницей поблагодарил всех, кто посмотрел интервью с ним.

Прямая речь Данилова: "Неожиданное для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя о целесообразности введения латиницы.

Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей) Эту дискуссию готов продолжить, и убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое!

Особенно интересно было наблюдать зашкальну истерию, которая началась в различных опзж, которое даже не поленилось сделать отдельное заявление. Если сторонникам "русского мира" стало плохо, то, значит, Украине будет хорошо!

Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu "Radio Svoboda"

Что этому предшествовало:

  • Данилов утвердительно ответил во время интервью на вопрос, стоит ли переходить на латиницу в Украине. "Я за, я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу", - сказал он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Даниловязык
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