"Dyakuyu usim": Данилову понравилась реакция "различных опзж" на внедрение латиницы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что готов продолжить дискуссию о введении латиницы в Украине.

Источник: сообщение Данилова в Facebook

Детали: Данилов написал, что ему интересно было наблюдать за "истерией, которая началась в различных опзж". В конце сообщения секретарь СНБО латиницей поблагодарил всех, кто посмотрел интервью с ним.

Прямая речь Данилова: "Неожиданное для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя о целесообразности введения латиницы.

Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей) Эту дискуссию готов продолжить, и убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое!

Особенно интересно было наблюдать зашкальну истерию, которая началась в различных опзж, которое даже не поленилось сделать отдельное заявление. Если сторонникам "русского мира" стало плохо, то, значит, Украине будет хорошо!

Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu "Radio Svoboda"

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