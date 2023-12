SpaceX запустила 51 супутник Starlink із лазерами

Компанія SpaceX запустила перший пакет супутників нової версії Starlink для широкосмугового інтернету – кількість запущених апаратів загалом сягнула майже 1800.

Джерело: SpaceX у Twitter, Liga.net

Деталі: Запуск відбувся о 06:55 ранку за Києвом. У точці старту в цей момент була майже північ: запуск відбувся на майданчику SLC-4E космодрому Космічних сил США на базі Ванденберг в Каліфорнії.

Уже підтверджено розгортання 51 супутника Starlink.

Компанія Ілона Маска вивела в космос комплект апаратів на частково багаторазовій ракеті Falcon 9 із першим ступенем B1049, який літав уже дев'ять разів. Дві половинки носового обтічника теж не нові: для них це був другий і третій політ відповідно.

Watch Falcon 9 launch Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/nkoIE3DejS — SpaceX (@SpaceX) September 14, 2021

SpaceX призупиняла запуски на 4 місяці, щоб оснастити супутники апаратурою лазерного зв'язку на орбіті. Вона дозволить апаратам зв'язуватися один з одним, тим самим зменшивши залежність угруповання від Землі.

Супутники Starlink v1.5 відправили на проміжну полярну орбіту з параметрами 261×278 км. Момент від'єднання комплекту апаратів відбувся за 15 хвилин 32 секунди після старту.

Перший ступінь "Falcon 9" після запуску супутників успішно повернули на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Тихому океані.