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SpaceX запустила 51 спутник Starlink с лазерами

Вторник, 14 сентября 2021, 08:41
SpaceX запустила 51 спутник Starlink с лазерами
jens.ernst, Instagram

Компания SpaceX запустила первый пакет спутников новой версии Starlink для широкополосного интернета – количество запущенных аппаратов в целом достигло почти 1800.

Источник SpaceX в Twitter, Liga.net

Детали: Запуск состоялся в 06:55 утра по Киеву. В точке старта в этот момент была почти полночь: запуск прошел на площадке SLC-4E космодрома Космических сил США на базе Ванденберг в Калифорнии. 

Уже подтверждено развертывание 51 спутника Starlink.

Компания Илона Маска вывела в космос комплект аппаратов на частично многократной ракете Falcon 9 с первой ступенью B1049, который летал уже девять раз. Две половинки носового обтекателя тоже не новы: для них это был второй и третий полет соответственно.

SpaceX приостанавливала запуски на 4 месяца, чтобы оснастить спутники аппаратурой лазерной связи на орбите. Она позволит аппаратам связываться друг с другом, тем самым уменьшив зависимость группировки от Земли.

Спутники Starlink v1.5 отправили на промежуточную полярную орбиту с параметрами 261×278 км. Момент отключения комплекта аппаратов состоялся через 15 минут 32 секунды после старта.

Первую ступень "Falcon 9" после запуска спутников успешно вернули на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Тихом океане.

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Темы: космосМаск
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