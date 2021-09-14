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135 тисяч щеплень проти коронавірусу зробили в Україні 13 вересня 

Вівторок, 14 вересня 2021, 09:09
МОЗ

13 вересня в Україні 135 223 людини було вакциновано проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 54 523 людини, другу дозу – 80 700 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: У цей понеділок для імунізації населення працювали 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення та 353 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 961 265 людей, з них отримали одну дозу – 5 961 263 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 884 904 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Таким чином, повністю щеплених більше як на мільйон менше від тих, хто частково щеплений. 

Загалом з 24 лютого в країні проведено 10 846 167 щеплень.

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча 5 мільйонів українців за літо не вакцинували.

13 вересня Кабінет міністрів запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків. 

У "жовтій" зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їх співробітників "жовтих" або "зелених" сертифікатів, а в "червоній" – якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019
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