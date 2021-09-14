135 тысяч прививок против коронавируса сделали в Украине 13 сентября

13 сентября в Украине 135 223 человека были вакцинированы против COVID-19: первую дозу вакцины получили 54 523 человека, вторую дозу – 80 700 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот понедельник для иммунизации населения работали 300 мобильных бригад, 1 004 прививочных пункта и 353 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 961 265 человек, из них получили одну дозу – 5 961 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 884 904 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Таким образом, полностью привитых более чем на миллион меньше тех, кто частично привит.

Всего с 24 февраля в стране проведено 10 846 167 прививок.

Напомним: По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя 5 миллионов украинцев за лето не вакцинировали.

13 сентября Кабинет министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться, работать ли без ограничений только для вакцинированных клиентов, или с ограничениями предоставлять услуги всем без исключений.

В "желтой" зоне карантина заведения смогут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов, а в "красной" – если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все полностью привиты .

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