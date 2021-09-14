Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

135 тысяч прививок против коронавируса сделали в Украине 13 сентября

Вторник, 14 сентября 2021, 09:09
135 тысяч прививок против коронавируса сделали в Украине 13 сентября
МОЗ

13 сентября в Украине 135 223 человека были вакцинированы против COVID-19: первую дозу вакцины получили 54 523 человека, вторую дозу – 80 700 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот понедельник для иммунизации населения работали 300 мобильных бригад, 1 004 прививочных пункта и 353 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 961 265 человек, из них получили одну дозу – 5 961 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 884 904 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Таким образом, полностью привитых более чем на миллион меньше тех, кто частично привит.

Всего с 24 февраля в стране проведено 10 846 167 прививок.

Напомним: По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя 5 миллионов украинцев за лето не вакцинировали.

13 сентября Кабинет министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться, работать ли без ограничений только для вакцинированных клиентов, или с ограничениями предоставлять услуги всем без исключений.

В "желтой" зоне карантина заведения смогут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов, а в "красной" – если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все полностью привиты .

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
Все новости...
Реклама: