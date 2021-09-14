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Лерос говорит, что скандальное видео смонтировал Столар

Вторник, 14 сентября 2021, 11:00
Фото с Facebook Лероса

Народный депутат Гео Лерос заявляет, что видео, на котором мужчина похожий на него якобы берет деньги за имитацию преступлений против себя, сфабрикованное, и что сделал это нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь: "По горячим следам мне удалось выяснить обстоятельства и найти заказчиков сфабрикованного видео. Расскажу вам честно кто это сделал, потому что я не имею отношения к этим преступлениям, я не поджигал свое авто!

По моему мнению, это видео сделано в кабинете у господина Столара. По моему мнению, это сам Столар записывал разговоры в своем кабинете много лет, и Столар слил эти записи и смонтировал, чтобы меня дискредитировать ради Зеленского и Ермака".

Детали: По словам Лероса, его познакомил со Столаром мэр Киева Виталий Кличко в 2016 году "в целях финансирования столичных арт проектов". После этого он несколько раз встречался со Столаром в его офисе. Лерос подчеркнул, что это было задолго до его депутатства.

Он также рассказал, что при поддержке Столара были реализованы ряд проектов: мурал, книга, фильм, где Столар указан как меценат.

По словам Лероса, глава Офиса президента Андрей Ермак решил "вернуть Столара "смотрящим" в столицу" и чтобы "подтолкнуть Зеленского к действию, Столар... опубликовал через помойки смонтированные записи этих встреч".

Лерос утверждает, что темы разговора на видео были совсем другими; на видео смонтированы несколько эпизодов из разных годов; деньги ему передавали при "большом количестве свидетелей, потому что это не является преступлением или секретом", потому что это было до того, как он стал депутатом, и "именно таким образом киевская власть выделяла средства на поддержку художественных проектов".

Нардеп также не исключает, что сам Столар мог поджечь его автомобиль, и хочет, чтобы эту версию проверило следствие.

Лерос также добавил, что имел несколько встреч со Столаром и во время депутатства. По его словам, нардеп от ОПЗЖ был его источником информации и передавал ему материли, связанные с коррупцией в Киеве.

В частности, о "деятельности" руководства СБУ, в том числе "смотрящих" Баканова; о том, как "кум Ермака Тищенко носил коробки с баблом в офис президента"; о "фальсификации выборов в округе депутата Терентьева для Кличко" и "материалы о коррупции Кличко и его окружения".

Лерос говорит, что за это он не имел никаких обязательств перед Столаром.

Он призвал правоохранителей допросить Столара по делу о скандальном видео и изъять оригиналы этих записей, "которые подтвердят все написанные здесь слова".

Что было раньше: 12 сентября правоохранительные органы заявили, что ищут признаки уголовного преступления в действиях нардепа Гео Лероса. Причиной стало появление в соцсетях видео, где якобы избранник берет деньги за имитацию преступлений против себя. Лерос считает, что против него началась целенаправленная кампания.

Предыстория:

  • В конце августа 2020 года нардеп "Слуги народа" Гео Лерос сообщил в соцсетях, что ему подожгли автомобиль.
  • Через месяц Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.
  • Лерос зашел в Раду от "Слуги народа", однако позже его исключили фракции.
  • В марте 2020 года он обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Украинская правда
Темы: Гео Лерос скандал
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