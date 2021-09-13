Силовики синхронно взялись за Лероса після злитого відео про імітацію нападу на нардепа

Правоохоронні органи шукають ознаки кримінального злочину у діях нардепа Гео Лероса. Причиною стала поява у соцмережах з’явилось відео, де начебто обранець бере гроші за імітацію злочинів проти себе. Лерос вважає, що проти нього почалась цілеспрямована кампанія.

Джерело: ДБР, поліція Києва, нардеп Гео Лерос у Facebook

Деталі: Зокрема, на одному із анонімних Telegram-каналів з’явилось відео із начебто нардепом Гео Леросом. На ньому нардеп начебто бере 60 тисяч євро від невідомого чоловіка. З ким саме йде розмова начебто Лероса автори не вказали. Проте супроводили відео власними коментарями та оцінками. Вказується, що розмова з відео відбулась 24 липня минулого року. Там начебто Лерос запропонував зімітувати напад на себе, а перед тим анонсувати брифінг, на якому він би розповів про корупцію в столиці. Це начебто могло слугувати причиною нападу.

Після того, як відео з’явилось в Telegram, його почали поширювати у соцмережах із власними коментарями окремі політологи.

Вже через 5 годин відреагували і силовики. Зокрема, повідомлення оперативно поширили Державне бюро розслідувань та поліція Києва.

Так, в поліції заявили, що відео поширене в мережі буде долучене до матеріалів кримінального провадження. Ймовірно, йдеться про справу щодо підпалу автівки Лероса. Там пообіцяли ретельно вивчити відео, провести необхідні слідчі дії та експертні дослідження.

І хоча поліція офіційно не назвала ім’я нардепа, про якого йдеться, то в ДБР безпосередньо написали, що це Гео Лерос. Водночас, зазвичай, правоохоронці ніколи не пишуть у своїх повідомленнях прізвища. Проте в бюро написали, як саме називається відео та коли воно з’явилось.

Там також заявили, що на відео "зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме – імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади".

У ДБР вважають, що дії особи схожої на Лероса можуть кваліфікуватись як підготовка до злочину та введення в оману суду. Про це вже начебто проінформували Офіс Генерального прокурора задля надання правової оцінки.

Нардеп також відреагував на публікацію відео. Він вважає, що через сумнівні Telegram-канали проти нього розпочали брудну кампанію у відповідь на його виступ у Верховній Раді, де він звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації по затриманню бойовиків ПВК "Вагнера". Він пообіцяв подати заяву у правоохоронні органи для оцінки вказаного відео.

Пряма мова Лероса: "На відео повністю сфабрикований звук та замазано 70% екрану. У мене є прості питання до авторів цього "творіння": Чи можливо, щоб дане відео записане рік-півтора тому(якщо взяти до уваги тему відео), але вийшло воно тільки зараз? Невже зграя Зеленського так довго терпіла, і нарешті "увірвався терпець"? Чого чекали? Чому на відео замазано 70% екрану? Хто же там? Де це знято і коли?"

Чому це важливо: У випадку із ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна силовики обрали тактику мовчання та не коментували події майже тиждень. Журналісти неодноразово звертались до правоохоронців за коментарями. Проте повідомлення щодо Лероса ДБР та поліція оприлюднили у неробочий час понеділка 13 вересня.

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