Шмигаль про можливі зміни в уряді: У мене претензій до Кабміну немає

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що не має претензій до кадрового складу нинішнього уряду.

Джерело: Шмигаль на пресконференції 14 вересня

Деталі: Прем’єра розпитували, чи можна очікувати кадрових змін найближчим часом, адже в політичному середовищі це питання активно обговорюється. Йдеться про те, що одразу кілька міністрів можуть позбутися посад. Шмигаль ухильно відповів на подібні запитання.

Пряма мова: "Давайте доживем і побачимо... Осінь починається, (новий –ред.) сезон. У мене претензій до Кабміну немає. Сьогоднішній Кабмін – технократичний: міністри проводять масу часу на робочих місцях, а не на ток-шоу.

Хочеться, що уряд працював ідеально… Але не помиляється той, хто не працює".

Деталі: Ще у прем’єра іронічно поцікавилися, як він оцінює нинішню вертикаль влади, коли всі рішення приймаються в Офісі президента. Шмигаль відповів, що вважає нинішню модель роботи законодавчої і виконавчої влади ефективно. Оскільки, мовляв, "координація між Офісом глави держави, парламентом та урядом дає можливість працювати більше ефективно: не витрачається час на суперечки". Прем’єр сказав, що пишається тим, що належить до команди президента Володимира Зеленського.

Що передувало: Голова фракції "Слуга народу" Арахамія анонсував, що орієнтовно 20 вересня депутати розглядатимуть кадрові питання в уряді. Він казав, що планується "три-чотири кадрових заміни".

Арахамія також заперечив можливість звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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