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Шмыгаль о возможных изменениях в правительстве: У меня претензий к Кабмину нет

Вторник, 14 сентября 2021, 11:47
Денис Шмыгаль, фото Правительственного портала

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что не имеет претензий к кадровому составу нынешнего правительства.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября

Детали: Премьера расспрашивали, можно ли ожидать кадровых изменений в ближайшее время, ведь в политической среде этот вопрос активно обсуждается. Речь идет о том, что сразу несколько министров могут лишиться должностей. Шмыгаль уклончиво ответил на подобные вопросы.

Прямая речь: "Давайте доживем и увидим ... Осень начинается, (новый ред.) сезон. У меня претензий к Кабмину нет. Сегодняшний Кабмин - технократический: министры проводят массу времени на рабочих местах, а не на ток-шоу.

Хочется, что правительство работало идеально... Но не ошибается тот, кто не работает".

Детали: Еще у премьера иронически поинтересовались, как он оценивает нынешнюю вертикаль власти, когда все решения принимаются в Офисе президента. Шмыгаль ответил, что считает нынешнюю модель работы законодательной и исполнительной власти эффективной. Поскольку, мол, "координация между Офисом главы государства, парламентом и правительством дает возможность работать более эффективно: не тратится время на споры". Премьер сказал, что гордится тем, что принадлежит к команде президента Владимира Зеленского.

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что ориентировочно 20 сентября депутаты будут рассматривать на фракции кадровые вопросы в правительстве. Он говорил, что планируется "три-четыре кадровых замены".

Арахамия также опроверг намерение уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министровШмыгаль
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