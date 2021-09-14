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Шмигаль: Ми вакцинували майже чверть дорослого населення

Вівторок, 14 вересня 2021, 11:55
фото: Роман Романюк, УП

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні вже повністю вакциновано 4,8 млн громадян.

Джерело: кореспондент УП, Шмигаль на пресконференції

Пряма мова Шмигаля: "Ми вакцинували майже 25% дорослого населення. Станом на ранок вівторка в Україні зробили 11 млн щеплень, вакцинувались понад 5 млн людей, з яких 4,8 млн отримали 2 дози.

24-25 мільйонів ми маємо вакцинувати до кінця року. Це буде практично 100% дорослого населення.

Ми змінюємо параметри роботи у "червоній" і "жовтій" зонах.

У "жовтій" заклади зможуть працювати, якщо колектив і відвідувачі будуть провакциновані принаймні 1 дозою. У "червоній" зоні те саме, але треба мати 2 дози і для 100% колективу, і для відвідувачів.

Ми маємо і захистити людей, і не дати померти бізнесу".

Деталі: За словами прем'єра, в Україні зараз є 10 млн доз запасу вакцин чотирьох різних видів.

Прем'єр нагадав також, що щотижня вакцинується близько 1 млн українців.

Нагадаємо: 13 вересня в Україні зафіксували 3 332 нових підтверджених випадки COVID-19, з них майже 11% – діти, а понад 12% хворих припадає на столицю. 

Роман Романюк, Роман Петренко, УП
Теми: Шмигаль коронавірускарантинвакцинація
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