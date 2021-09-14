Шмыгаль: Мы вакцинировали почти чверть взрослого населения

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине уже полностью вакцинированы 4,8 млн граждан.

Источник: корреспондент УП, Шмыгаль на пресс-конференции

Прямая речь Шмыгаля: "Мы вакцинировали почти 25% взрослого населения. По состоянию на утро вторника в Украине сделали 11 млн прививок, вакцинировались больше 5 млн человек, из которых 4,8 млн получили 2 дозы.

24-25 миллионов мы должны вакцинировать до конца года. Это будет практически 100% взрослого населения.

Мы меняем параметры работы в "красной" и "желтой" зонах.

В "желтой" заведения смогут работать, если коллектив и посетители будут вакцинированы по крайней мере 1 дозой. В "красной" зоне то же, но надо иметь 2 дозы и для 100% коллектива, и для посетителей.

Мы должны защитить людей и не дать умереть бизнесу".

Детали: По словам премьера, в Украине сейчас 10 млн доз запаса вакцин четырех разных видов.

Премьер напомнил также, что еженедельно вакцинируется около 1 млн украинцев.

Нагадаємо: 13 сентября в Украине зафиксировали 3 332 новых подтвержденных случая COVID-19, из них почти 11% – дети, а более 12% больных приходится на столицу.