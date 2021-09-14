Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ заблокувала обговорення "формули Штайнмаєра" у ТКГ та просувала "план" з ОРДЛО

Вівторок, 14 вересня 2021, 18:38
РФ заблокувала обговорення формули Штайнмаєра у ТКГ та просувала план з ОРДЛО
Фото з відкритих джерел

Під час засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона вкотре заблокувала роботу цієї підгрупи та не погодилась обговорювати імплементацію так званої "формули Штайнмаєра", на якій раніше сама ж наполягала. 

Джерело: член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш у Facebook

Пряма мова: "Москва вже не може придумати приводів для блокування відкриття КПВВ і обміну утримуваними особами, тому вона вирішила заблокувати саму гуманітарну підгрупу ТКГ, де ці питання обговорюються...

І тут найцікавіше – основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної "формули Штайнмайєра". На цьому наполягала Україна і навіть модератор від ОБСЄ, але Москва і Ко вперто заявляли, що це питання другорядне і вони хочуть обговорювати якийсь "план дій", представлений ОРДЛО, а не формули або закони".

Деталі: За словами Гармаша, засідання гуманітарної підгрупи Кремль заблокував відправивши туди терористку Маю Пирогову. Оскільки Україна перемовини з бойовиками не веде, про що знають у Москві, то роботу підгрупи було заблоковано.

Водночас, раніше Пирогову відправляли у політичну підгрупу. Коли ж її поставили до гуманітарної, робота політичної розблокувалась. Для того, щоб заблокувати і її туди Росія відправила "громадського експерта" Владислава Бердичевського. Він, на відміну від Пирогової, наразі ще не засуджений українським судом. 

Не захотіла російська сторона також обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра". Саме на її імплементації раніше активно наполягали в Кремлі. Замість цього у засідання підгрупи РФ просувала тему "плану дій" від ОРДЛО.

Україна традиційно не погодилась обговорювати це питання, оскільки не визнає суб'єктності окупованих територій. 

Нагадаємо:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
ТКГ
У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах
Росія знову проігнорувала зустріч ТКГ на тлі загострення на Донбасі
Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: