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РФ заблокувала обговорення "формули Штайнмаєра" у ТКГ та просувала "план" з ОРДЛО

Вівторок, 14 вересня 2021, 18:38
Фото з відкритих джерел

Під час засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона вкотре заблокувала роботу цієї підгрупи та не погодилась обговорювати імплементацію так званої "формули Штайнмаєра", на якій раніше сама ж наполягала. 

Джерело: член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш у Facebook

Пряма мова: "Москва вже не може придумати приводів для блокування відкриття КПВВ і обміну утримуваними особами, тому вона вирішила заблокувати саму гуманітарну підгрупу ТКГ, де ці питання обговорюються...

І тут найцікавіше – основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної "формули Штайнмайєра". На цьому наполягала Україна і навіть модератор від ОБСЄ, але Москва і Ко вперто заявляли, що це питання другорядне і вони хочуть обговорювати якийсь "план дій", представлений ОРДЛО, а не формули або закони".

Деталі: За словами Гармаша, засідання гуманітарної підгрупи Кремль заблокував відправивши туди терористку Маю Пирогову. Оскільки Україна перемовини з бойовиками не веде, про що знають у Москві, то роботу підгрупи було заблоковано.

Водночас, раніше Пирогову відправляли у політичну підгрупу. Коли ж її поставили до гуманітарної, робота політичної розблокувалась. Для того, щоб заблокувати і її туди Росія відправила "громадського експерта" Владислава Бердичевського. Він, на відміну від Пирогової, наразі ще не засуджений українським судом. 

Не захотіла російська сторона також обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра". Саме на її імплементації раніше активно наполягали в Кремлі. Замість цього у засідання підгрупи РФ просувала тему "плану дій" від ОРДЛО.

Україна традиційно не погодилась обговорювати це питання, оскільки не визнає суб'єктності окупованих територій. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ТКГ
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