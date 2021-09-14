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РФ заблокировала обсуждение "формулы Штайнмайера" в ТКГ и продвигала "план" с ОРДЛО

Вторник, 14 сентября 2021, 18:38
Фото из открытых источников

Во время заседания гуманитарного подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона в очередной раз заблокировала работу этой подгруппы и не согласилась обсуждать имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера", на которой ранее сама же настаивала.

Источник: член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook

Прямая речь: "Москва уже не может придумать поводов для блокировки открытия КПВВ и обмена удерживаемыми лицами, поэтому она решила заблокировать саму гуманитарную рабгруппу ТКГ, где эти вопросы обсуждаются...

Разблокировать процесс работы группы не означает начать работать. И тут самое интересное – основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтоб сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой "формулы  Штайнмайера". На этом настаивала Украина и даже модератор от ОБСЕ, но  Москва и Ко упорно заявляли, что это вопрос второстепенный и они хотят обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО, а не формулы или законы".

Детали: По словам Гармаша, заседание гуманитарной подгруппы Кремль заблокировал отправив туда террористку Майю Пирогову. Поскольку Украина переговоры с боевиками не ведет, о чем знают в Москве, то работа подгруппы были заблокирована.

Между тем, ранее Пирогову отправляли в политическую подгруппу. Когда же ее поставили в гуманитарную, работа политической разблокировалась. Для того, чтобы заблокировать и ее туда Россия отправила "общественного эксперта" Владислава Бердичевского. Он, в отличие от Пироговой, пока еще не осужден украинским судом.

Не захотела российская сторона также обсуждать так называемую "формулу Штайнмайера". Именно на ее имплементации ранее активно настаивали в Кремле. Вместо этого на заседании подгруппы РФ продвигала тему "плана действий" от ОРДЛО.

Украина традиционно не согласилась обсуждать этот вопрос, поскольку не признает субъектности оккупированных территорий.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ТКГ
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