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МОН відправило дисертацію Киви на поглиблене вивчення

Вівторок, 14 вересня 2021, 19:55
МОН відправило дисертацію Киви на поглиблене вивчення

Міністерство освіти та науки відправило кандидатську дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви на поглиблене вивчення.

Джерело: Bihus.info, яке наводить слова представників експертної ради міністерства 

Деталі: Рада також запрошувала народного депутата на засідання 14 вересня, де мала розглядатися його дисертація. Однак Кива не прийшов, вказують журналісти.

Один із членів експертної комісії після завершення засідання повідомив журналістам, що "експертна рада прийняла рішення відправити цю роботу ( Киви – ред.) на поглиблене вивчення в декілька наукових закладів".

Інший представник комісії зазначив, що до дисертації Киви "є серйозні зауваження". Вивчати роботу нардепа експертна рада почала ще на засіданні 15 червня.

 

Експертна рада також розглядала докторську дисертацію Ірини Жукової – офіційної опонентки Киви на захисті його кандидатської дисертації. За словами журналістів, Жукова могла брати участь у фальсифікації документів до дисертації нардепа на сайті МАУП.

Передісторія:

  • Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
  • Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів. Науковий ступінь кандидата наук надалі може присвоїти Міністерство освіти та науки.
  • Влітку Міністерство освіти і науки отримало електронний примірник дисертації нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви і почало її перевірку.

"Українська правда" у Threads

Теми: освітаОПЗЖ
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