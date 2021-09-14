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МОН отправило диссертацию Кивы на углубленное изучение

Вторник, 14 сентября 2021, 19:55
МОН отправило диссертацию Кивы на углубленное изучение

Министерство образования и науки отправило кандидатскую диссертацию нардепа Ильи Киви на углубленное изучение.

Источник: Bihus.info, которое приводит слова представитель экспертного совета министерства

Детали: Совет также приглашал народного депутата на заседание 14 октября, где должна рассматриваться его диссертация. Однако Кива не пришел, указывают журналисты.

Один из членов экспертной комиссии после завершения заседания сообщил журналистам, что "экспертный совет принял решение отправить эту работу (Кивы - ред.) на углубленное изучение в несколько научных заведений".

Другой представитель комиссии отметил, что к диссертации Кивы "есть серьезные замечания". Изучать работу нардепа экспертный совет начал еще на заседании 15 июня.

Экспертный совет также рассматривал докторскую диссертацию Ирины Жуковой - официальной оппонентки Киви на защите его кандидатской диссертации. По словам журналистов, Жукова могла участвовать в фальсификации документов в диссертации нардепа на сайте МАУП.

Предыстория:

  • Нардеп от ОПЗЖ Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов. Степень кандидата наук в дальнейшем может присвоить Министерство образования и науки.
  • Летом Министерство образования и науки получило электронный экземпляр диссертации нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы и начало ее проверку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: образованиеОПЗЖ
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