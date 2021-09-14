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Ляшко прогнозує, що запровадження жовтої зони розглянуть наступного тижня

Вівторок, 14 вересня 2021, 23:14
Ляшко прогнозує, що запровадження жовтої зони розглянуть наступного тижня
Фото: КМУ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже, що 20-21 вересня Національна комісія ТЕБ НС може розглянути питання запровадження по всій території України жовтого рівня епіднебезпеки – для цього є всі підстави. 

Джерело: Ляшко в ефірі "1+1"

Пряма мова: "Жовтий рівень епідемічної небезпеки може оголосити Національна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації (ТЕБ НС) в цілому для України. 

Сьогодні ми маємо перевищення по деяких індикаторах, які дозволяють нам зібрати комісію і оголосити жовтий рівень епіднебезпеки. Однак уряд в понеділок вніс зміни до постанови про адаптивний карантин і вона може набрати чинності через 7 днів після прийняття. Тому питання щодо переведення всієї країни в жовтий рівень епіднебезпеки буде вирішуватись у понеділок-вівторок наступного тижня".

Деталі: Міністр додав, що після запровадження жовтої зони і надалі будуть відслідковувати індикатори захворюваності на коронавірус в регіонах. Тоді комісія національного рівня буде рекомендувати відносити окремі регіони до того чи іншого рівня.

Ляшко наголосив, що можливість скасувати всі карантинні обмеження є, якщо українці будуть вакцинуватись. 

Що передувало: Уряд опублікував постанову, якою 13 вересня оновили карантинні правила та запровадили жовті та зелені COVID-сертифікати – чинності нові норми набувають 20 вересня, хоча мали через тиждень після публікації постанови, тобто 21 вересня. 

Зокрема, Кабінет міністрів запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків. 

Для того, щоб нові правила почали фактично діяти – необхідне рішення ТЕБ НС про переведення України до жовтої зони карантину, оскільки нові норми стосуються жовтого та червоного рівнів.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко ВікторкарантинМОЗ
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