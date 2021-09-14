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Ляшко прогнозирует, что введение желтой зоны рассмотрят на следующей неделе

Вторник, 14 сентября 2021, 23:14
Ляшко прогнозирует, что введение желтой зоны рассмотрят на следующей неделе
Фото: КМУ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит, что 20-21 сентября Национальная комиссия ТЭБ НС может рассмотреть вопрос введения на всей территории Украины желтого уровня эпидопасноти – для этого есть все основания.

Источник: Ляшко в эфире "1+1"

Прямая речь: "Желтый уровень эпидемической опасности может объявить Национальная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ НС) в целом для Украины.

Сегодня мы имеем превышение по некоторым индикаторам, которые позволяют нам собрать комиссию и объявить желтый уровень эпидопасности. Однако правительство в понедельник внесло изменения в постановление об адаптивном карантине и она может вступить в силу через 7 дней после принятия. Поэтому вопрос о переводе всей страны в желтый уровень эпидопасности будет решаться в понедельник-вторник следующей недели".

Детали: Министр добавил, что после введения желтой зоны и в дальнейшем будут отслеживать индикаторы заболеваемости коронавирусом в регионах. Тогда комиссия национального уровня будет рекомендовать относить отдельные регионы к тому или иному уровню.

Ляшко отметил, что возможность отменить все карантинные ограничения есть, если украинцы будут прививаться.

Что предшествовало: Правительство опубликовало постановление, которым 13 сентября обновили карантинные правила и ввели желтые и зеленые COVID-сертификаты – в силу новые нормы вступят 20 сентября, хотя должны были через неделю после опубликования, то есть 21 сентября.

Так, Кабинет министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов, или с ограничениями предоставлять услуги всем без исключений.

Справка: Для того, чтобы новые правила начали фактически действовать – необходимо решение ТЭБ НС о переводе Украины в желтую зону карантина, поскольку новые нормы касаются желтого и красного уровней. 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Ляшко ВикторкарантинМинздрав
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