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У більшості регіонів України "червоніє" рівень захворюваності на COVID

Середа, 15 вересня 2021, 11:13
Фото Житомирської міськради

У 18-ти з 25 регіонів України перевищено пороговий рівень захворюваності на COVID-19, у 7-ми регіонах станом на 14 вересня було перевищено динаміку рівня госпіталізацій. 

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: 12 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19 перевищував у 12 регіонах включно з Києвом, а динаміка рівня госпіталізацій перевищувала "поріг" у 4 областях. 

Станом на 14 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19, який визначено на рівні 75 на 100 тисяч мешканців, перевищено у Києві та 17 областях. 

Найгірша ситуація в Чернівецькій області – там рівень захворюваності сягнув 260 на 100 000. У Луганській області – 218, у Тернопільській – 147, у Києві – 142.

Також перевищено рівень інфікування у Харківській (117), Херсонській (112), Хмельницькій (111), Львівській (109), Одеській (106), Житомирській (105), Рівненській (102), Запорізькій (99), Донецькій (88), Волинській (84), Черкаській (83), Сумській (82), Івано-Франківській (80), Київській (75) областях.

У 7-ми областях індикатор рівня захворюваності поки "зелений", але у Дніпропетровській області він наближається до критичного (73).

 
МОЗ

Водночас, у семи регіонах перевищена динаміка рівня госпіталізацій хворих з COVID-19.

У Львівській і Волинський областях цей індикатор перевищено щонайменше 6 днів поспіль. 14 вересня він становив 82,8% і 64,7% відповідно при нормі в 50%. 

14 вересня показник динаміки рівня госпіталізацій другий день поспіль перевищував у Вінницькій (83,9%), Миколаївській (75,5%) і Закарпатській (62,8%) областях.

Також рівень госпіталізацій погіршився в Івано-Франківській (60,6%) і Рівненській (51,9%) областях. 

Поки що вся Україна офіційно у "зеленій зоні", але з 20 вересня запрацюють нові карантинні правила – і наступного тижня можуть оголосити "жовті" зони з посиленням обмежень.

На Закарпатті уже заявили, що з наступного тижня область переходить у "жовту" карантинну зону, у зв’язку з цим змінять роботу освітні заклади.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019епідеміякарантинкоронавірусМОЗ
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