Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У більшості регіонів України "червоніє" рівень захворюваності на COVID

Середа, 15 вересня 2021, 11:13
У більшості регіонів України червоніє рівень захворюваності на COVID
Фото Житомирської міськради

У 18-ти з 25 регіонів України перевищено пороговий рівень захворюваності на COVID-19, у 7-ми регіонах станом на 14 вересня було перевищено динаміку рівня госпіталізацій. 

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: 12 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19 перевищував у 12 регіонах включно з Києвом, а динаміка рівня госпіталізацій перевищувала "поріг" у 4 областях. 

Станом на 14 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19, який визначено на рівні 75 на 100 тисяч мешканців, перевищено у Києві та 17 областях. 

Найгірша ситуація в Чернівецькій області – там рівень захворюваності сягнув 260 на 100 000. У Луганській області – 218, у Тернопільській – 147, у Києві – 142.

Також перевищено рівень інфікування у Харківській (117), Херсонській (112), Хмельницькій (111), Львівській (109), Одеській (106), Житомирській (105), Рівненській (102), Запорізькій (99), Донецькій (88), Волинській (84), Черкаській (83), Сумській (82), Івано-Франківській (80), Київській (75) областях.

У 7-ми областях індикатор рівня захворюваності поки "зелений", але у Дніпропетровській області він наближається до критичного (73).

 
МОЗ

Водночас, у семи регіонах перевищена динаміка рівня госпіталізацій хворих з COVID-19.

У Львівській і Волинський областях цей індикатор перевищено щонайменше 6 днів поспіль. 14 вересня він становив 82,8% і 64,7% відповідно при нормі в 50%. 

14 вересня показник динаміки рівня госпіталізацій другий день поспіль перевищував у Вінницькій (83,9%), Миколаївській (75,5%) і Закарпатській (62,8%) областях.

Також рівень госпіталізацій погіршився в Івано-Франківській (60,6%) і Рівненській (51,9%) областях. 

Поки що вся Україна офіційно у "зеленій зоні", але з 20 вересня запрацюють нові карантинні правила – і наступного тижня можуть оголосити "жовті" зони з посиленням обмежень.

На Закарпатті уже заявили, що з наступного тижня область переходить у "жовту" карантинну зону, у зв’язку з цим змінять роботу освітні заклади.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019епідеміякарантинкоронавірусМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: