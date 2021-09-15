Разумков про перехід із кирилиці на латиницю: Погана ідея

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував ідею секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова про переведення української мови з кирилиці на латиницю і вважає, що це – не компетенція РНБО.

Джерело: інтерв'ю Разумкова агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Погана ідея. У нас є українська мова, наші українські літери, своя абетка.

У нас має бути одна державна мова – українська. Супер – знати російську, німецьку, англійську, французьку, румунську, яку хочете – китайську, будь ласка. Є старе прислів'я: скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Але державна у нас – одна, і з буквами у нас все добре.

Якщо РНБО ще почне займатися буквами, думаю, що це вже буде зайвим. Хоча кожен має право на своє бачення. У нас же свобода слова – ми з цього з вами починали! Тому у Олексія М'ячеславовича може бути і своє бачення цього процес".

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