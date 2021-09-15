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Разумков о переходе с кириллицы на латиницу: Плохая идея

Среда, 15 сентября 2021, 14:18
Разумков о переходе с кириллицы на латиницу: Плохая идея
Dmytro Razumkov, foto z rada.gov.ua 35 / 5000 Результати перекладу Дмитрий Разумков, фото с rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу и считает, что это – не компетенция СНБО.

Источник: интервью Разумкова агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Плохая идея. У нас есть украинский язык, наши украинские буквы, свой алфавит. 

У нас должен быть один государственный язык – украинский. Супер – знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, какой хотите – китайский, пожалуйста. Есть старая пословица: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но государственный у нас – один, и с буквами у нас все хорошо. 

Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним. Хотя каждый имеет право на свое видение. У нас же свобода слова - мы с этого с вами начинали! Поэтому у Алексея Мячеславовича может быть и свое видение этого процесса".

Предыстория: 

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в беседе с "Радио Свобода" заявил, что "надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу".
  • Языковой омбудсмен Тарас Кремень и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко критически отреагировали на эту идею. Кремень заявил, что "переход на латиницу трудно оправдать как с филологической, так и с политической точек зрения", А Ткаченко отметил, что "сначала нам надо всем изучить хорошо украинский язык".

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкРазумков ДмитрийДаниловСНБО
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