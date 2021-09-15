У ДБР кажуть, що знайшли "цінних свідків" у справі щодо Лероса

Державне бюро розслідувань стверджує, що знайшло "цінних свідків" у справі щодо можливого готування до завідомо неправдивого показання свідка чи потерпілого для надання слідчим органам стосовно позафракційного нардепа Гео Лероса.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Слідство встановило цінних свідків, розголошення відомостей про яких на цей час може зашкодити досудовому розслідуванню. Але інформація, якою вони володіють, має важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

До ДБР надходить інформація про можливе вчинення кримінальних правопорушень публічними особами, пов’язаними з цим фактом та іншими злочинами".

Деталі: Начальник відділу ГСУ ДБР Максим Зінорук повідомив, що 14 вересня 2021 року генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження щодо можливого вчинення злочину народним депутатом. При цьому у підході до журналістів Зінорук уточнив, що Лерос наразі статусу в справі ще не має.

15 вересня Офіс генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала публікація на одному з telegram-каналів. У повідомленні містилось відео, де особа, схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе. За це він нібито забажав у невстановленого співрозмовника гроші.

Метою імітації могло бути створення у суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито за політичну діяльність, але головною ціллю могла бути дискредитація органів державної влади, заявляютьь у ДБР.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - готування до злочину (ч. 1 ст. 14 КК України) та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України), але у результаті проведення слідчих дій та у разі наявності інших підстав кваліфікація може бути змінена, зазначив Зінорук.

Він заявив, що наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Планується призначення відповідних експертиз з метою підтвердження або спростування наявності монтажу на відео, ідентифікації зображеної особи, а також дослідження змісту розмови.

Заплановані допити свідків, яким можуть бути відомі обставини вказаного кримінального провадження.

Сам Лерос вже прокоментував емоційно це повідомлення на своїй Facebook-сторінці.

Що передувало: На одному із анонімних Telegram-каналів з’явилось відео із начебто нардепом Гео Леросом. На ньому нардеп начебто бере 60 тисяч євро від невідомого чоловіка. З ким саме йде розмова начебто Лероса автори не вказали. Проте супроводили відео власними коментарями та оцінками. Вказується, що розмова з відео відбулась 24 липня минулого року.

Там начебто Лерос запропонував зімітувати напад на себе, а перед тим анонсувати брифінг, на якому він би розповів про корупцію в столиці. Це начебто могло слугувати причиною нападу.

Після того, як відео з’явилось в Telegram, його почали поширювати у соцмережах із власними коментарями окремі політологи. Вже через 5 годин відреагували і силовики. Зокрема, повідомлення оперативно поширили Державне бюро розслідувань та поліція Києва.

Лерос заявив, що відео, на якому людина схожа на нього нібито бере гроші за імітацію злочинів проти себе, сфабриковане, і що зробив це нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар.

Чому це важливо: У випадку із ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна силовики обрали тактику мовчання та не коментували події майже тиждень. Журналісти неодноразово звертались до правоохоронців за коментарями. Проте повідомлення щодо Лероса ДБР та поліція оприлюднили у неробочий час понеділка 13 вересня.