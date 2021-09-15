В ГБР говорят, что нашли "ценных свидетелей" по делу относительно Лероса

Государственное бюро расследований утверждает, что нашло "ценных свидетелей" по делу о возможной подготовке к заведомо ложному показанию свидетеля или потерпевшего для оказания следственным органам относительно внефракционного нардепа Гео Лероса.

Источник: ГБР

Дословно: "Следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может повредить досудебному расследованию. Но информация, которой они обладают, имеет важное значение для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения.

В ГБР поступает информация о возможном совершении уголовных преступлений публичными лицами, связанными с этим фактом и другими преступлениями".

Детали: Начальник отдела ГСУ ГБР Максим Зинорук сообщил, что 14 сентября 2021 года генеральный прокурор открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом. При этом в подходе к журналистам Зинорук уточнил, что Лерос пока статуса в деле еще не имеет.

15 сентября Офис генерального прокурора поручил следователям Главного следственного управления ГБР осуществлять досудебное расследование.

Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация на одном из telegram-каналов, объясняют в ГБР. В сообщении содержалось видео, где лицо, похожее на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он якобы попросил у неустановленного собеседника деньги.

Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти, заявляют в ГБР.

Предварительная квалификация уголовного преступления - приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК Украины) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины), но в результате проведения следственных действий и при наличии других оснований квалификация может быть изменена, отметил Зинорук.

Он заявил, что сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения наличия монтажа на видео, идентификации изображенного лица, а также исследования содержания разговора.

Запланированы допросы свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства указанного уголовного производства.

Сам Лерос уже прокомментировал эмоционально это сообщение на своей Facebook-странице.

Что предшествовало: На одном из анонимных Telegram-каналов появилось видео с якобы нардепом Гео Леросом. На нем нардеп якобы берет 60 000 евро от неизвестного мужчины. С кем именно идет разговор вроде Лерос авторы не указали. Однако сопровождали видео собственными комментариями и оценками. Указывается, что разговор с видео состоялся 24 июля 2020 года.

Там якобы Лерос предложил сымитировать нападение на себя, а перед тем анонсировать брифинг, на котором он бы рассказал о коррупции в столице. Это вроде могло служить причиной нападения.

После того, как видео появилось в Telegram, его начали распространять в соцсетях с собственными комментариями отдельные политологи. Уже через 5 часов отреагировали и силовики. В частности, сообщение оперативно распространили Государственное бюро расследований и полиция Киева.

Лерос заявил, что видео, на котором человек похожий на него якобы берет деньги за имитацию преступлений против себя, сфабриковано, и сделал это нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар.

Почему это важно: В случае с ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина силовики избрали тактику молчания и не комментировали события почти неделю. Журналисты неоднократно обращались в полицию за комментариями. Однако в нерабочее время понедельника 13 сентября ГБР и полиция обнародовали сообщение о Леросе.