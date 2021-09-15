Поліцейського, що напав на Кутєпова, будуть судити. Призначили перше засідання
Середа, 15 вересня 2021, 19:24
Печерський районний суд Києва призначив на 4 жовтня підготовче судове засідання у справі щодо нападу поліцейського на журналіста Богдана Кутєпова.
Джерело: Громадське, ухвала в реєстрі досудових рішень
Деталі: Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні надійшов до суду 3 серпня. Тепер же суд призначив у цій справі підготовче судове засідання на 12:00 4 жовтня.
Для участі в ньому викликають прокурора, захисника, обвинуваченого та потерпілого.
Згідно з інформацією в реєстрі обвинувачуваний Олександр Якобчук.
Передісторія:
- Конфлікт стався 29 квітня між Кутєповим та патрульним батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Києві під час акції біля Кабміну.
- Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні".
- На журналістів напалий виштовхнули з газону. Це відбувалося у прямому ефірі. Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру і зламали стабілізатор. Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.
- 2 червня слідчі теруправління ДБР Києва повідомили про підозру патрульному поліцейському в умисному перешкоджанні професійній діяльності Кутєпова.