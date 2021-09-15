Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліцейського, що напав на Кутєпова, будуть судити. Призначили перше засідання

Середа, 15 вересня 2021, 19:24
Поліцейського, що напав на Кутєпова, будуть судити. Призначили перше засідання

Печерський районний суд Києва призначив на 4 жовтня підготовче судове засідання у справі щодо нападу поліцейського на журналіста Богдана Кутєпова.

Джерело: Громадське, ухвала в реєстрі досудових рішень

Деталі: Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні надійшов до суду 3 серпня. Тепер же суд призначив у цій справі підготовче судове засідання на 12:00 4 жовтня.

Для участі в ньому викликають прокурора, захисника, обвинуваченого та потерпілого.

Згідно з інформацією в реєстрі обвинувачуваний Олександр Якобчук.  

Передісторія:

  • Конфлікт стався 29 квітня між Кутєповим та патрульним батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Києві під час акції біля Кабміну.
  • Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні".
  • На журналістів напалий виштовхнули з газону. Це відбувалося у прямому ефірі. Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру і зламали стабілізатор. Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.
  • 2 червня слідчі теруправління ДБР Києва повідомили про підозру патрульному поліцейському в умисному перешкоджанні професійній діяльності Кутєпова.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: