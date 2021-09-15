Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поліцейського, що напав на Кутєпова, будуть судити. Призначили перше засідання

Середа, 15 вересня 2021, 19:24

Печерський районний суд Києва призначив на 4 жовтня підготовче судове засідання у справі щодо нападу поліцейського на журналіста Богдана Кутєпова.

Джерело: Громадське, ухвала в реєстрі досудових рішень

Деталі: Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні надійшов до суду 3 серпня. Тепер же суд призначив у цій справі підготовче судове засідання на 12:00 4 жовтня.

Для участі в ньому викликають прокурора, захисника, обвинуваченого та потерпілого.

Згідно з інформацією в реєстрі обвинувачуваний Олександр Якобчук.  

Передісторія:

  • Конфлікт стався 29 квітня між Кутєповим та патрульним батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Києві під час акції біля Кабміну.
  • Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні".
  • На журналістів напалий виштовхнули з газону. Це відбувалося у прямому ефірі. Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру і зламали стабілізатор. Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.
  • 2 червня слідчі теруправління ДБР Києва повідомили про підозру патрульному поліцейському в умисному перешкоджанні професійній діяльності Кутєпова.

Теми: ЗМІполіція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд наступного року планує підвищити "мінімалку"

Виробники шампанського у Франції погодилися на вимогу РФ, називатимуть його "ігристим"

До "червоного" рівня епіднебезпеки наближаються чотири області – Ляшко

"Північний потік-2", можливе відключення SWIFT та інші деталі резолюції Європарламенту щодо РФ

"Ми не клуб для обраних": Дуда виступив за приєднання України до ЄС

В Україні проведуть масштабні українсько-американські навчання

Усі новини...
ЗМІ
Малюська пропонує власникам медіа пройти перевірку на поліграфі
"Локдаун демократії". Як перед журналістами "закривають двері" в Раду?
Канал Ахметова закриває програму, в якій Мендель "боролась з олігархами"
Останні новини
16:24
Уряд погодив кандидатури 5 членів наглядової ради "Центренерго"
16:23
фото, відеоЛавров живе за рахунок Дерипаски і всюди катає свою коханку – розслідування
16:14
фото, відеоПосадовців КМДА викрили на розкраданнях під час робіт в парку "Кіото" – ДБР
16:03
Ринок землі: кількість угод перевалила за 17 тисяч
16:02
фото У Мінську судитимуть українця: брав участь у торішніх протестах
16:00
Посол Польщі запропонував новий дипломатичний формат за участі України
15:56
Расюк, який отримав умовно за підготовку вбивста в СБУ, заявив про катування - ЗМІ
15:50
Білоруський дім заявив, що СБУ затримала кількох білорусів. Спецслужба пояснює
15:44
Укрзалізниця залишатиметься збитковою у 2022-2024 роках – прогноз Мінфіну
15:43
У Білорусі порушили у справу через пошкодження знаку на кордоні з Україною
Усі новини...