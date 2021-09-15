Поліцейського, що напав на Кутєпова, будуть судити. Призначили перше засідання

Печерський районний суд Києва призначив на 4 жовтня підготовче судове засідання у справі щодо нападу поліцейського на журналіста Богдана Кутєпова.

Джерело: Громадське, ухвала в реєстрі досудових рішень

Деталі: Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні надійшов до суду 3 серпня. Тепер же суд призначив у цій справі підготовче судове засідання на 12:00 4 жовтня.

Для участі в ньому викликають прокурора, захисника, обвинуваченого та потерпілого.

Згідно з інформацією в реєстрі обвинувачуваний Олександр Якобчук.

Передісторія: