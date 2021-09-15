Полицейского, напавшего на Кутепова, будут судить. Назначили первое заседание
Среда, 15 сентября 2021, 19:24
Печерский районный суд Киева назначил на 4 октября подготовительное судебное заседание по делу о нападении полицейского на журналиста Богдана Кутепова 29 апреля.
Источник: "Громадське", решение в реестре досудебных решений
Детали: Обвинительный акт в этом уголовном производстве поступил в суд 3 августа. Теперь же суд назначил в этом деле подготовительное судебное заседание на 12:00 4 октября.
Для участия в нем вызывают прокурора, защитника, обвиняемого и потерпевшего.
Согласно информации в реестре обвиняемым является Александр Якобчук.
Предыстория:
- Конфликт произошел 29 апреля между Кутеповым и патрульным батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Киеве во время акции возле Кабмина.
- Журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин вели стрим акции протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне".
- На журналистов напали и вытолкнули с газона.Это происходило в прямом эфире. После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.
- 2 июня следователи теруправления ГБР Киева сообщили о подозрении патрульному полицейскому в умышленном препятствовании профессиональной деятельности журналиста "Громадського телевидения" Богдана Кутепова.