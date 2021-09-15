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Полицейского, напавшего на Кутепова, будут судить. Назначили первое заседание

Среда, 15 сентября 2021, 19:24
Полицейского, напавшего на Кутепова, будут судить. Назначили первое заседание

Печерский районный суд Киева назначил на 4 октября подготовительное судебное заседание по делу о нападении полицейского на журналиста Богдана Кутепова 29 апреля.

Источник: "Громадське", решение в реестре досудебных решений

Детали: Обвинительный акт в этом уголовном производстве поступил в суд 3 августа. Теперь же суд назначил в этом деле подготовительное судебное заседание на 12:00 4 октября.

Для участия в нем вызывают прокурора, защитника, обвиняемого и потерпевшего.

Согласно информации в реестре обвиняемым является Александр Якобчук.

Предыстория:

  • Конфликт произошел 29 апреля между Кутеповым и патрульным батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Киеве во время акции возле Кабмина.
  • Журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин вели стрим акции протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне".
  • На журналистов напали и вытолкнули с газона.Это происходило в прямом эфире. После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.
  • 2 июня следователи теруправления ГБР Киева сообщили о подозрении патрульному полицейскому в умышленном препятствовании профессиональной деятельности журналиста "Громадського телевидения" Богдана Кутепова.

Темы: СМИполиция
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