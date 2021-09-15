Полицейского, напавшего на Кутепова, будут судить. Назначили первое заседание

Печерский районный суд Киева назначил на 4 октября подготовительное судебное заседание по делу о нападении полицейского на журналиста Богдана Кутепова 29 апреля.

Источник: "Громадське", решение в реестре досудебных решений

Детали: Обвинительный акт в этом уголовном производстве поступил в суд 3 августа. Теперь же суд назначил в этом деле подготовительное судебное заседание на 12:00 4 октября.

Для участия в нем вызывают прокурора, защитника, обвиняемого и потерпевшего.

Согласно информации в реестре обвиняемым является Александр Якобчук.

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