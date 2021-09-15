Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Полицейского, напавшего на Кутепова, будут судить. Назначили первое заседание

Среда, 15 сентября 2021, 19:24

Печерский районный суд Киева назначил на 4 октября подготовительное судебное заседание по делу о нападении полицейского на журналиста Богдана Кутепова 29 апреля.

Источник: "Громадське", решение в реестре досудебных решений

Детали: Обвинительный акт в этом уголовном производстве поступил в суд 3 августа. Теперь же суд назначил в этом деле подготовительное судебное заседание на 12:00 4 октября.

Для участия в нем вызывают прокурора, защитника, обвиняемого и потерпевшего.

Согласно информации в реестре обвиняемым является Александр Якобчук.

Предыстория:

  • Конфликт произошел 29 апреля между Кутеповым и патрульным батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Киеве во время акции возле Кабмина.
  • Журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин вели стрим акции протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне".
  • На журналистов напали и вытолкнули с газона.Это происходило в прямом эфире. После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.
  • 2 июня следователи теруправления ГБР Киева сообщили о подозрении патрульному полицейскому в умышленном препятствовании профессиональной деятельности журналиста "Громадського телевидения" Богдана Кутепова.

Темы: СМИполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Правительство в следующем году планирует повысить "минималку"

Производители шампанского во Франции согласились на требование РФ называть его "игристым"

К "красному" уровню эпидопасности приближаются четыре области – Ляшко

"Северный поток-2", возможно отключение SWIFT и другие детали резолюции Европарламента по РФ

"Мы не клуб для избранных": Дуда выступил за присоединение Украины к ЕС

В Украине проведут масштабные украинско-американские учения

Все новости...
СМИ
Малюська предлагает владельцам медиа пройти проверку на полиграфе
"Локдаун демократии". Как перед журналистами "закрывают двери" в Раду?
Канал Ахметова закрывает программу, в которой Мендель "боролась с олигархами"
Последние новости
16:02
фотоВ Минске будут судить украинца: участвовал в прошлогодних протестах
16:00
Посол Польши предложил новый дипломатический формат с участием Украины
15:50
Белорусский дом в Украине заявил, что СБУ задержала нескольких белорусов. Спецслужба разъясняет
15:44
Укрзализныця будет оставаться убыточной в 2022-2024 годах – прогноз Минфина
15:43
В Беларуси возбудили в дело из-за повреждения знака на границе с Украиной
15:22
Бюджет Киева на 2022 год составит около 65 миллиардов — Кличко
15:21
фотоДвое граждан Украины погибли в ДТП в Польше
15:18
инфографика Бюджет-2022: сколько планируют выделить на Офис Зеленского, СНБО и правительство
15:04
"Интер" проверят из-за фильмов с Боярским и Михалковым
15:02
Украина может потерять до 0,8% ВВП из-за низких урожаев – Минфин оценил риски 2022 года
Все новости...