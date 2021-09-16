Чиновник Гаїті пішов у відставку через зв'язки прем'єра з підозрюваним у вбивстві президента
Четвер, 16 вересня 2021, 00:30
Генеральний секретар Ради міністрів Гаїті Ренальдо Люберіс пішов у відставку, заявивши, що він не може служити прем'єр-міністру Аріелю Генрі за підозрою у вбивстві президента Жовенеля Моїза, і відмовився співпрацювати в розслідуванні.
Джерело: Reuters
Деталі: Люберіс заявив, що не може служити тому, хто "не має наміру співпрацювати з правосуддям, а, навпаки, всіма засобами намагається перешкодити цьому".
Що передувало:
- Днем раніше стало відомо, що прокурор Гаїті Бед-Форд Клод вимагає пред'явити звинувачення прем'єр-міністру Генрі у вбивстві президента Моїза.
- Стверджується, що Генрі розмовляв з колишнім чиновником міністерства юстиції, підозрюваним Джозефом Бадіо, протягом семи хвилин після вбивства президента.
- Телефонні записи показують, що ці двоє двічі розмовляли близько 4 години ранку 7 липня, всього через кілька годин після того, як Моїз був застрелений.
- Генрі заперечував свою причетність до вбивства і замінив прокурора Клода.
Передісторія:
- 7 липня група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу. Вона припустила, що напад на її чоловіка здійснили з політичних причин, зокрема через референдум щодо змін до Конституції. За її словами, найманці "хочуть вбити мрію президента".
- Нейрохірург Аріель Генрі став лідером країни в липні, через два тижні після вбивства Моїза.
- Підозрюваний Джозеф Фелікс Бадіо раніше працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією у березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після "серйозних порушень" етичних правил. Зараз він перебуває в розшуку. Окрім Бадіо, поліція Гаїті також оголосила в розшук Джона Джоела Джозефа, колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", до якої належав Моїз. Третьою підозрюваною особою став Родольф Джаар.
- У справі заарештовано понад 40 підозрюваних, у тому числі 18 колишніх колумбійських солдатів. Влада все ще шукають додаткових підозрюваних.