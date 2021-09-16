Чиновник Гаїті пішов у відставку через зв'язки прем'єра з підозрюваним у вбивстві президента

Генеральний секретар Ради міністрів Гаїті Ренальдо Люберіс пішов у відставку, заявивши, що він не може служити прем'єр-міністру Аріелю Генрі за підозрою у вбивстві президента Жовенеля Моїза, і відмовився співпрацювати в розслідуванні.

Джерело: Reuters

Деталі: Люберіс заявив, що не може служити тому, хто "не має наміру співпрацювати з правосуддям, а, навпаки, всіма засобами намагається перешкодити цьому".

Що передувало:

Днем раніше стало відомо, що прокурор Гаїті Бед-Форд Клод вимагає пред'явити звинувачення прем'єр-міністру Генрі у вбивстві президента Моїза.

Стверджується, що Генрі розмовляв з колишнім чиновником міністерства юстиції, підозрюваним Джозефом Бадіо, протягом семи хвилин після вбивства президента.

Телефонні записи показують, що ці двоє двічі розмовляли близько 4 години ранку 7 липня, всього через кілька годин після того, як Моїз був застрелений.

Генрі заперечував свою причетність до вбивства і замінив прокурора Клода.

Передісторія: