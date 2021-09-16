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Чиновник Гаити ушел в отставку из-за связей премьера с подозреваемым в убийстве президента

Четверг, 16 сентября 2021, 00:30
Чиновник Гаити ушел в отставку из-за связей премьера с подозреваемым в убийстве президента

Генеральный секретарь Совета министров Гаити Ренальдо Люберис ушел в отставку, заявив, что он не может служить премьер-министру Ариэлю Генри по подозрению в убийстве президента Жовенеля Моиза, и отказался сотрудничать в расследовании.

Источник: Reuters

Детали: Люберис заявил, что не может служить тому, кто "не намерен сотрудничать с правосудием, а, наоборот, всеми средствами пытается помешать этому".

Что предшествовало:

  • Днем ранее стало известно, что прокурор Гаити Бэд-Форд Клод требует предъявить обвинения премьер-министру Генри в убийстве президента Моиза.
  • Утверждается, что Генри разговаривал с бывшим чиновником министерства юстиции, подозреваемым Джозефом Бадио, в течение семи минут после убийства президента.
  • Телефонные записи показывают, что эти двое дважды разговаривали около 4:00 утра 7 июля, всего через несколько часов после того, как Моиз был застрелен.
  • Генри отрицал свою причастность к убийству и заменил прокурора Клода.

Предыстория:

  • 7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения. Она предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе из-за референдума относительно изменений в Конституцию. По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".
  • Нейрохирург Ариэль Генри стал лидером страны в июле, через две недели после убийства Моиза.
  • Подозреваемый Джозеф Феликс Бадио ранее работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после "серьезных нарушений" этических правил. Сейчас он находится в розыске. Кроме Бадио, полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз. Третьим подозреваемым лицом стал Родольф Джаар. 
  • По делу арестованы более 40 подозреваемых, в том числе 18 бывших колумбийских солдат. Власти все еще ищут дополнительных подозреваемых.

Темы: убийство
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