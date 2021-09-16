Чиновник Гаити ушел в отставку из-за связей премьера с подозреваемым в убийстве президента

Генеральный секретарь Совета министров Гаити Ренальдо Люберис ушел в отставку, заявив, что он не может служить премьер-министру Ариэлю Генри по подозрению в убийстве президента Жовенеля Моиза, и отказался сотрудничать в расследовании.

Источник: Reuters

Детали: Люберис заявил, что не может служить тому, кто "не намерен сотрудничать с правосудием, а, наоборот, всеми средствами пытается помешать этому".

Что предшествовало:

Днем ранее стало известно, что прокурор Гаити Бэд-Форд Клод требует предъявить обвинения премьер-министру Генри в убийстве президента Моиза.

Утверждается, что Генри разговаривал с бывшим чиновником министерства юстиции, подозреваемым Джозефом Бадио, в течение семи минут после убийства президента.

Телефонные записи показывают, что эти двое дважды разговаривали около 4:00 утра 7 июля, всего через несколько часов после того, как Моиз был застрелен.

Генри отрицал свою причастность к убийству и заменил прокурора Клода.

Предыстория: