Чиновник Гаити ушел в отставку из-за связей премьера с подозреваемым в убийстве президента
Четверг, 16 сентября 2021, 00:30
Генеральный секретарь Совета министров Гаити Ренальдо Люберис ушел в отставку, заявив, что он не может служить премьер-министру Ариэлю Генри по подозрению в убийстве президента Жовенеля Моиза, и отказался сотрудничать в расследовании.
Источник: Reuters
Детали: Люберис заявил, что не может служить тому, кто "не намерен сотрудничать с правосудием, а, наоборот, всеми средствами пытается помешать этому".
Что предшествовало:
- Днем ранее стало известно, что прокурор Гаити Бэд-Форд Клод требует предъявить обвинения премьер-министру Генри в убийстве президента Моиза.
- Утверждается, что Генри разговаривал с бывшим чиновником министерства юстиции, подозреваемым Джозефом Бадио, в течение семи минут после убийства президента.
- Телефонные записи показывают, что эти двое дважды разговаривали около 4:00 утра 7 июля, всего через несколько часов после того, как Моиз был застрелен.
- Генри отрицал свою причастность к убийству и заменил прокурора Клода.
Предыстория:
- 7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения. Она предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе из-за референдума относительно изменений в Конституцию. По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".
- Нейрохирург Ариэль Генри стал лидером страны в июле, через две недели после убийства Моиза.
- Подозреваемый Джозеф Феликс Бадио ранее работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после "серьезных нарушений" этических правил. Сейчас он находится в розыске. Кроме Бадио, полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз. Третьим подозреваемым лицом стал Родольф Джаар.
- По делу арестованы более 40 подозреваемых, в том числе 18 бывших колумбийских солдат. Власти все еще ищут дополнительных подозреваемых.