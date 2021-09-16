ЦПК звинуватив главу Верховного Суду в зриві судової реформи
Громадська організація "Центр протидії корупції" заявила, що до "зриву судової реформи" причетна голова Верховного Суду Валентина Данішевська.
Джерело: повідомлення ЦПК
Дослівно: "Зривом судової реформи керувала в тому числі Валентина Данішевська - голова Верховного Суду (супер-пупер реформованого Порошенком)…
Потім Данішевська бігала по міжнародниках (навіть в Брюсель їздила), щоб переконати їх не підтримувати негайне очищення ВРП (Вищу раду правосуддя – ред.).
Попри її старання, міжнародні партнери підтримали реформу і делегували своїх експертів, отже ніякого реального впливу на це середовище вона не має, а всі її зустрічі з ними мають лише протокольний характер...
Коли всі попередні зусилля провалилися, судова мафія заблокувала судову реформу руками Ради Суддів.
Наступний крок по зриву судової реформи судова мафія планує зробити 17-го вересня.
В цей день Пленум Верховного суду планує розглянути звернення ВРП щодо неконституційності реформи".
Деталі: В ЦПК заявляють, що Данішевська доповідатиме на Пленумі ВС і спробує переконати звернутися до Конституційного Суду щодо неконституційності судової реформи. В організації вважають, що КС "швиденько знесе реформу".
Передісторія:
- 14 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
- Рада Суддів 13 вересня не змогла обрати від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів проголосувало лише 4 члени Ради Суддів з 26.
- Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох — міжнародні організації. Таким чином Рада Суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення ВРП.
- В Офісі президента 16 вересня повинна пройти робоча зустріч президента Володимир Зеленський із керівництвом Ради Суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки" через зупинку судової реформи.