ЦПК звинуватив главу Верховного Суду в зриві судової реформи

Громадська організація "Центр протидії корупції" заявила, що до "зриву судової реформи" причетна голова Верховного Суду Валентина Данішевська.

Джерело: повідомлення ЦПК

Дослівно: "Зривом судової реформи керувала в тому числі Валентина Данішевська - голова Верховного Суду (супер-пупер реформованого Порошенком)…

Потім Данішевська бігала по міжнародниках (навіть в Брюсель їздила), щоб переконати їх не підтримувати негайне очищення ВРП (Вищу раду правосуддя – ред.).

Попри її старання, міжнародні партнери підтримали реформу і делегували своїх експертів, отже ніякого реального впливу на це середовище вона не має, а всі її зустрічі з ними мають лише протокольний характер...

Коли всі попередні зусилля провалилися, судова мафія заблокувала судову реформу руками Ради Суддів.

Наступний крок по зриву судової реформи судова мафія планує зробити 17-го вересня.

В цей день Пленум Верховного суду планує розглянути звернення ВРП щодо неконституційності реформи".

Деталі: В ЦПК заявляють, що Данішевська доповідатиме на Пленумі ВС і спробує переконати звернутися до Конституційного Суду щодо неконституційності судової реформи. В організації вважають, що КС "швиденько знесе реформу".

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