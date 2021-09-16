ЦПК обвинил главу Верховного Суда в срыве судебной реформы
Общественная организация "Центр противодействия коррупции" заявила, что к "срыву судебной реформы" причастна председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.
Источник: сообщение ГПК
Дословно: "Срывом судебной реформы руководила в том числе Валентина Данишевская - председатель Верховного Суда (супер-пупер реформированного Порошенко)...
Затем Данишевская бегала по международниках (даже в Брюссель ездила), чтобы убедить их не поддерживать немедленную очистку ВсП (Высший совет правосудия - ред.).
Несмотря на ее старания, международные партнеры поддержали реформу и делегировали своих экспертов, следовательно никакого реального влияния на эту среду она не имеет, а все ее встречи с ними имеют лишь протокольный характер...
Когда все предыдущие усилия провалились, судебная мафия заблокировала судебную реформу руками Совета Судей.
Следующий шаг по срыву судебной реформы судебная мафия планирует сделать 17-го сентября.
В этот день Пленум Верховного суда планирует рассмотреть обращение ВРП относительно неконституционности реформы".
Детали: В ЦПК заявляют, что Данишевская будет докладывать на Пленуме ВС и попытается убедить обратиться в Конституционный Суд относительно неконституционности судебной реформы. В организации считают, что КС "быстренько снесет реформу".
Предыстория:
- 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе Высшего совета правосудия, предусматривающий проверку на добродетель членов ВРУ, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
- Совет Судей 13 сентября не смог выбрать от себя трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена Совета Судей из 26.
- Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет Судей Украины, еще трех - международные организации. Таким образом Совет Судей заблокировала основную часть судебной реформы - очищение ВРУ.
- В Офисе президента 16 сентября должна пройти рабочая встреча президента Владимир Зеленский с руководством Совета Судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки" из-за остановки судебной реформы.