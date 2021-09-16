ЦПК обвинил главу Верховного Суда в срыве судебной реформы

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" заявила, что к "срыву судебной реформы" причастна председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.

Источник: сообщение ГПК

Дословно: "Срывом судебной реформы руководила в том числе Валентина Данишевская - председатель Верховного Суда (супер-пупер реформированного Порошенко)...

Затем Данишевская бегала по международниках (даже в Брюссель ездила), чтобы убедить их не поддерживать немедленную очистку ВсП (Высший совет правосудия - ред.).

Несмотря на ее старания, международные партнеры поддержали реформу и делегировали своих экспертов, следовательно никакого реального влияния на эту среду она не имеет, а все ее встречи с ними имеют лишь протокольный характер...

Когда все предыдущие усилия провалились, судебная мафия заблокировала судебную реформу руками Совета Судей.

Следующий шаг по срыву судебной реформы судебная мафия планирует сделать 17-го сентября.

В этот день Пленум Верховного суда планирует рассмотреть обращение ВРП относительно неконституционности реформы".

Детали: В ЦПК заявляют, что Данишевская будет докладывать на Пленуме ВС и попытается убедить обратиться в Конституционный Суд относительно неконституционности судебной реформы. В организации считают, что КС "быстренько снесет реформу".

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