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До "червоного" рівня епіднебезпеки наближаються чотири області – Ляшко

Четвер, 16 вересня 2021, 14:16
До червоного рівня епіднебезпеки наближаються чотири області – Ляшко

Очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області рухаються в напрямку "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Джерело: Ляшко в інтерв’ю "Слово і діло"

Деталі: "Зараз рухається в напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки Чернівецька область, потім іде Тернопільська, Волинська, Закарпатська… Тобто ми знову бачимо західну Україну. Хоча в абсолютних цифрах великі цифри у Києві, у Харкові, але з розрахунку на 100 тисяч населення все-таки західна Україна страждає більше. І завантаженість ліжок там більша, і завантаженість ліжок з киснем – більша.

Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати впровадити червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області…

Найкраще себе зарекомендував адаптивний карантин, який був у лютому-березні 2021 року, який дозволяв закривати регіони, залежно від індикаторів, не впроваджуючи загальнонаціонального карантину, який всі називають локдауном.

Ми залишили ці індикатори, трішечки їх переглянули і йдемо в адаптивний карантин осінньо-зимового періоду за тими самими індикаторами".

Нагадаємо: В Україні погіршується ситуація з коронавірусом.

Зокрема, за добу 15 вересня в Україні зафіксували 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 101 летальний випадок.

В Україні змінили правила роботи у "червоній" і "жовтій" зонах.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірускарантинМОЗЛяшко Віктор
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