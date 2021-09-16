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К "красному" уровню эпидопасности приближаются четыре области – Ляшко

Четверг, 16 сентября 2021, 14:16

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области движутся в направлении "красного" уровня эпидемической опасности.

Источник: Ляшко в интервью "Слово і діло"

Детали: "Сейчас движется в направлении красного уровня эпидемической опасности Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская ... То есть мы опять видим западную Украину. Хотя в абсолютных цифрах большие цифры в Киеве, в Харькове, но в расчете на 100 000 населения все-таки западная Украина страдает больше. И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом - больше.

Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области ...

Лучше всего себя зарекомендовал адаптивный карантин, который был в феврале-марте 2021, который позволял закрывать регионы, в зависимости от индикаторов, а не внедряя общенациональный карантин, который все называют локдауном.

Мы оставили эти индикаторы, немного их пересмотрели и идем в адаптивный карантин осенне-зимнего периода по тем же индикаторами".

Напомним: В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом.

За сутки 15 сентября в Украине зафиксировали 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 101 летальный случай.

В Украине сменили правила работы в "красной" и "желтой" зонах.

Темы: коронавирускарантинМинздравЛяшко Виктор
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