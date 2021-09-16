Мендель повертається на канал Ахметова

Колишня речниця президента Юлія Мендель повертається в ефір телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" – вона стане колумністом проєкту "Реальна політика".

Джерело: анонс програми

Деталі: Як йдеться у повідомленні, таким чином хочуть "підсилити команду" проєкту "Реальна політика". Завдання Мендель буде полягати у коментування подій як в Україні, так і в світі. Для цього буде створена окрема відеоколонка.

Ведучий програми Євген Кисельов каже, що багато хто сприймає Мендель як колишню прессекретарку Володимира Зеленського, а вона ж насправді професійна журналістка з досвідом в іноземних виданнях.

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