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Мендель повертається на канал Ахметова

Четвер, 16 вересня 2021, 19:29
Мендель повертається на канал Ахметова

Колишня речниця президента Юлія Мендель повертається в ефір телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" – вона стане колумністом проєкту "Реальна політика". 

Джерело: анонс програми 

Деталі: Як йдеться у повідомленні, таким чином хочуть "підсилити команду" проєкту "Реальна політика". Завдання Мендель буде полягати у коментування подій як в Україні, так і в світі. Для цього буде створена окрема відеоколонка. 

Ведучий програми Євген Кисельов каже, що багато хто сприймає Мендель як колишню прессекретарку Володимира Зеленського, а вона ж насправді професійна журналістка з досвідом в іноземних виданнях. 

Передісторія: 

  • У липні стало відомо, що колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель працюватиме на каналі Ріната Ахметова "Україна 24" в якості постійного колумніста телепроєкту "Велика деолігархізація".
  • 6 вересня канал "Україна 24" закрив перший сезон щотижневої інформаційно-аналітичної програми "Велика деолігархізація", останній випуск вийшов 4 вересня.
  • 1 липня парламент у першому читанні ухвалив президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
  • Народні депутати подали 1 230 поправок до законопроєкту президента Володимира Зеленського №5599, яким глава держави хоче побороти олігархів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ахметовтелебачення
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