Мендель повертається на канал Ахметова
Четвер, 16 вересня 2021, 19:29
Колишня речниця президента Юлія Мендель повертається в ефір телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" – вона стане колумністом проєкту "Реальна політика".
Джерело: анонс програми
Деталі: Як йдеться у повідомленні, таким чином хочуть "підсилити команду" проєкту "Реальна політика". Завдання Мендель буде полягати у коментування подій як в Україні, так і в світі. Для цього буде створена окрема відеоколонка.
Ведучий програми Євген Кисельов каже, що багато хто сприймає Мендель як колишню прессекретарку Володимира Зеленського, а вона ж насправді професійна журналістка з досвідом в іноземних виданнях.
Передісторія:
- У липні стало відомо, що колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель працюватиме на каналі Ріната Ахметова "Україна 24" в якості постійного колумніста телепроєкту "Велика деолігархізація".
- 6 вересня канал "Україна 24" закрив перший сезон щотижневої інформаційно-аналітичної програми "Велика деолігархізація", останній випуск вийшов 4 вересня.
- 1 липня парламент у першому читанні ухвалив президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
- Народні депутати подали 1 230 поправок до законопроєкту президента Володимира Зеленського №5599, яким глава держави хоче побороти олігархів.