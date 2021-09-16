Мендель возвращается на канал Ахметова

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель возвращается в эфир телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" – она ​​станет колумнистом проекта "Реальная политика".

Источник: анонс программы

Детали: Как говорится в сообщении, таким образом хотят "усилить команду" проекта "Реальная политика". Задача Мендель будет заключаться в комментирования событий как в Украине, так и в мире. Для этого будет создана отдельная видеоколонка.

Ведущий программы Евгений Киселев говорит, что многие воспринимают Мендель как бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского, а она на самом деле профессиональная журналистка с опытом в иностранных изданиях.

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