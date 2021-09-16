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Мендель возвращается на канал Ахметова

Четверг, 16 сентября 2021, 19:29
Мендель возвращается на канал Ахметова

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель возвращается в эфир телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" – она ​​станет колумнистом проекта "Реальная политика".

Источник: анонс программы

Детали: Как говорится в сообщении, таким образом хотят "усилить команду" проекта "Реальная политика". Задача Мендель будет заключаться в комментирования событий как в Украине, так и в мире. Для этого будет создана отдельная видеоколонка.

Ведущий программы Евгений Киселев говорит, что многие воспринимают Мендель как бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского, а она на самом деле профессиональная журналистка с опытом в иностранных изданиях.

Предыстория:

  • В июле стало известно, что бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель будет работать на канале Рината Ахметова "Украина 24" в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".
  • 6 сентября канал "Украина 24" закрыл первый сезон еженедельной информационно-аналитической программы "Большая деолигархизация", последний выпуск вышел 4 сентября.
  • 1 июля парламент в первом чтении принял президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
  • Народные депутаты подали 1 230 поправок к законопроекту президента Владимира Зеленского №5599, которым глава государства хочет побороть олигархов.

Темы: Ахметовтелевидение
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