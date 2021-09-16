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Ми почули зобов'язання реформувати ВРП – посли G7 після зустрічі на Банковій

Четвер, 16 вересня 2021, 21:11

Посли "Великої сімки" заявили, що почули всі сторони, які зібрались на Банковій обговорити судову реформу, включно із зобов’язанням провести реформу Вищої ради правосуддя. 

Джерело: Посли G7 у Twitter 

Дослівно: "Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, який приймав Офіс президента. Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням провести реформу ВРП".

Деталі: Представники G7 наголосили на міжнародній підтримці для реформування ВРП відповідно до законів, ухвалених раніше. 

Вони наголосили, що реформа Вищої ради правосуддя – "це історична можливість створити ефективну та чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують". Посли закликають Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП

Що передувало: В Офісі президента пройшла зустріч щодо судової реформи, в результаті якої учасники підписали спільну заяву, де наполягається на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Передісторія:

  • 14 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
  • Рада Суддів 13 вересня не змогла обрати від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів проголосувало лише 4 члени Ради Суддів з 26.
  • Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох — міжнародні організації. Таким чином Рада Суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення ВРП.

Українська правда
Теми: G7судреформи
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