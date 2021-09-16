Ми почули зобов'язання реформувати ВРП – посли G7 після зустрічі на Банковій

Посли "Великої сімки" заявили, що почули всі сторони, які зібрались на Банковій обговорити судову реформу, включно із зобов’язанням провести реформу Вищої ради правосуддя.

Джерело: Посли G7 у Twitter

Дослівно: "Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, який приймав Офіс президента. Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням провести реформу ВРП".

Деталі: Представники G7 наголосили на міжнародній підтримці для реформування ВРП відповідно до законів, ухвалених раніше.

Вони наголосили, що реформа Вищої ради правосуддя – "це історична можливість створити ефективну та чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують". Посли закликають Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП

Що передувало: В Офісі президента пройшла зустріч щодо судової реформи, в результаті якої учасники підписали спільну заяву, де наполягається на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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