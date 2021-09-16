Мы услышали обязательство реформировать ВСП – послы G7 после встречи на Банковой
Послы "Большой семерки" заявили, что услышали все стороны, которые собрались на Банковой обсудить судебную реформу, включая обязательство провести реформу Высшего совета правосудия.
Источник: Послы G7 в Twitter
Дословно: "Послы G7 с удовольствием присоединились к сегодняшнему конструктивному диалогу с правительством, парламентом и судебной властью по реформированию Высшего совета правосудия, который принимал Офис президента. Послы услышали все стороны, включая единогласное обязательство провести реформу ВРП".
Детали: Представители G7 отметили международной поддержке для реформирования ВРП в соответствии с законами, принятых ранее.
Они отметили, что реформа Высшего совета правосудия – "это историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и которую заслуживают". Послы призывают Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в состав Этического совета ВРП.
Что предшествовало: В Офисе президента прошла встреча по судебной реформе, в результате которой участники подписали совместное заявление, где настаивается на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.
Предыстория:
- 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе Высшего совета правосудия, предусматривающий проверку на добродетель членов ВРУ, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
- Совет Судей 13 сентября не смог выбрать от себя трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена Совета Судей из 26.
- Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет Судей Украины, еще трех - международные организации. Таким образом Совет Судей заблокировала основную часть судебной реформы - очищение ВРУ.