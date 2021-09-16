Мы услышали обязательство реформировать ВСП – послы G7 после встречи на Банковой

Послы "Большой семерки" заявили, что услышали все стороны, которые собрались на Банковой обсудить судебную реформу, включая обязательство провести реформу Высшего совета правосудия.

Источник: Послы G7 в Twitter

Дословно: "Послы G7 с удовольствием присоединились к сегодняшнему конструктивному диалогу с правительством, парламентом и судебной властью по реформированию Высшего совета правосудия, который принимал Офис президента. Послы услышали все стороны, включая единогласное обязательство провести реформу ВРП".

Детали: Представители G7 отметили международной поддержке для реформирования ВРП в соответствии с законами, принятых ранее.

Они отметили, что реформа Высшего совета правосудия – "это историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и которую заслуживают". Послы призывают Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в состав Этического совета ВРП.

Что предшествовало: В Офисе президента прошла встреча по судебной реформе, в результате которой участники подписали совместное заявление, где настаивается на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Предыстория: