Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП: Вдарився головою і знає "замовників"  

Народний депутат з "Слуги народу" Олександр Трухін заявив, що проходить амбулаторне лікування після ДТП і не готовий найближчим часом до "зайвої публічності".

Джерело: Трухін в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Трухіна: "Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося. При цьому, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав усі необхідні свідчення.

Так, я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати - ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз".

Деталі: Трухін також заявив, що водії всіх транспортних засобів, які були на місці інциденту, пройшли тест на Драгер, результати якого є в матеріалах розслідування. І, за словами нардепа, "у жодного з них показники алкоголю в крові не перевищували норму".

Пряма мова: "Наскільки я знаю, важких травм ніхто не отримав. я не підтримую зв'язок з постраждалими, але, в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності…

Спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників. Спасибі за досвід. Час розставить все на свої місця".

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