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Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна

Понеділок, 6 вересня 2021, 21:57
Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна
Фото: Слуга народу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на ДТП за участі їх колеги Олександра Трухіна може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, там чекають висновку експертиз щодо того, хто саме був за кермом. 

Джерело: Арахамія на брифінгу після з’їзду партії "Слуга народу"

Пряма мова: "ДБР зараз шукає всіх свідків, вони запросили там камери, відеореєстратори, аналіз ДНК і таке інше. Тобто коли будуть ці експертизи, тоді ми разом з вами зможемо побачити що трапилось, хто там винен. 

Бо зараз будь-яка наша реакція може бути сприйнята чи як спроба захищати пана Трухіна,чи спроба навпаки нападати, якийсь пресинг на слідство. Ми не хочемо ніякого впливу на слідчий процес, нехай це буде повністю об’єктивне розслідування".

Деталі: Арахамія каже, що інформацію про ДТП фракція дізнається із новин. Сам Трухін не коментує ситуацію через сімейні справи, якими наразі зайнятий.

Лідер "слуг" нагадав, що одні свідки ДТП кажуть, що за кермом був нардеп, а інші це заперечують, тому у фракції чекають на результати розслідування. 

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Нагадаємо: 

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, але згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео ДТП за участю Трухіна, яке намагалися "приховати".
  • У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АрахаміяСлуга народуТрухін
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