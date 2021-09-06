Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на ДТП за участі їх колеги Олександра Трухіна може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, там чекають висновку експертиз щодо того, хто саме був за кермом.

Джерело: Арахамія на брифінгу після з’їзду партії "Слуга народу"

Пряма мова: "ДБР зараз шукає всіх свідків, вони запросили там камери, відеореєстратори, аналіз ДНК і таке інше. Тобто коли будуть ці експертизи, тоді ми разом з вами зможемо побачити що трапилось, хто там винен.

Бо зараз будь-яка наша реакція може бути сприйнята чи як спроба захищати пана Трухіна,чи спроба навпаки нападати, якийсь пресинг на слідство. Ми не хочемо ніякого впливу на слідчий процес, нехай це буде повністю об’єктивне розслідування".

Деталі: Арахамія каже, що інформацію про ДТП фракція дізнається із новин. Сам Трухін не коментує ситуацію через сімейні справи, якими наразі зайнятий. Лідер "слуг" нагадав, що одні свідки ДТП кажуть, що за кермом був нардеп, а інші це заперечують, тому у фракції чекають на результати розслідування.

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