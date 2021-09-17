Росія заявила, що з США атакують їхні ресурси для онлайн-голосування
П'ятниця, 17 вересня 2021, 13:56
Глава Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова запевняє, що на портал федеральної платформи дистанційного електронного голосування йдуть серйозні інтернет-атаки, 50% з них - зі Сполучених Штатів.
Джерело: ТАСС з посиланням на брифінг Памфілової
Пряма мова Памфілової: "Зараз вже на наш портал vybory.gov.ru дуже серйозні атаки йдуть.
Давайте по країнах розподіл: 50% атак йдуть з США, з Німеччини 25% з Кореї - 20%, з Китаю - 5% ".
Передісторія:
- У Росії 17-19 вересня проходять вибори у Думу.
- Лідер проросійських бойовиків на окупованій частині Донецької області України Денис Пушилін заявив, що для мешканців ОРДО з російськими паспортами пустять 825 автобусів і 12 поїздів, щоб вони змогли проголосувати на виборах до Держдуми РФ.
- Верховна Рада закликала міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛОта не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.
- МЗС України висловило протест і засудило протиправне проведення Росією виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та примусове залучення до голосування мешканців ОРДЛО.