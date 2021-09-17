Росія заявила, що з США атакують їхні ресурси для онлайн-голосування

Глава Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова запевняє, що на портал федеральної платформи дистанційного електронного голосування йдуть серйозні інтернет-атаки, 50% з них - зі Сполучених Штатів.

Джерело: ТАСС з посиланням на брифінг Памфілової

Пряма мова Памфілової: "Зараз вже на наш портал vybory.gov.ru дуже серйозні атаки йдуть.

Давайте по країнах розподіл: 50% атак йдуть з США, з Німеччини 25% з Кореї - 20%, з Китаю - 5% ".

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