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Росія заявила, що з США атакують їхні ресурси для онлайн-голосування

П'ятниця, 17 вересня 2021, 13:56

Глава Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова запевняє, що на портал федеральної платформи дистанційного електронного голосування йдуть серйозні інтернет-атаки, 50% з них - зі Сполучених Штатів.

Джерело: ТАСС з посиланням на брифінг Памфілової

Пряма мова Памфілової: "Зараз вже на наш портал vybory.gov.ru дуже серйозні атаки йдуть.

Давайте по країнах розподіл: 50% атак йдуть з США, з Німеччини 25% з Кореї - 20%, з Китаю - 5% ".

Передісторія: 

  • У Росії 17-19 вересня проходять вибори у Думу.
  • Лідер проросійських бойовиків на окупованій частині Донецької області України Денис Пушилін заявив, що для мешканців ОРДО з російськими паспортами пустять 825 автобусів і 12 поїздів, щоб вони змогли проголосувати на виборах до Держдуми РФ. 
  • Верховна Рада закликала міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛОта не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.
  • МЗС України висловило протест і засудило протиправне проведення Росією виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та примусове залучення до голосування мешканців ОРДЛО.

Теми: РосіяСШАвибори
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