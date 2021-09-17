Россия заявила, что из США атакуют их ресурсы для онлайн-голосования
Пятница, 17 сентября 2021, 13:56
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования идут серьезные интернет-атаки, 50% из них - из Соединенных Штатов.
Источник: ТАСС со ссылкой на брифинг Памфиловой
Прямая речь Памфиловой: "Сейчас уже на наш только портал vybory.gov.ru очень серьезные атаки идут.
Давайте по странам распределение: 50% атак идут из США, из Германии 25% из Кореи - 20%, из Китая - 5%".
Предыстория:
- В России 17-19 сентября проходят выборы в Думу.
- Лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
- Верховная Рада призвала международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛОи не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.
- МИД Украины выразил протест и осудило противоправное проведения Россией выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.