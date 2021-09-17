Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия заявила, что из США атакуют их ресурсы для онлайн-голосования

Пятница, 17 сентября 2021, 13:56

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования идут серьезные интернет-атаки, 50% из них - из Соединенных Штатов.

Источник: ТАСС со ссылкой на брифинг Памфиловой

Прямая речь Памфиловой: "Сейчас уже на наш только портал vybory.gov.ru очень серьезные атаки идут.

Давайте по странам распределение: 50% атак идут из США, из Германии 25% из Кореи - 20%, из Китая - 5%".

Предыстория:

  • В России 17-19 сентября проходят выборы в Думу.
  • Лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
  • Верховная Рада призвала международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛОи не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.
  • МИД Украины выразил протест и осудило противоправное проведения Россией выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.

Темы: РосcияСШАвиборы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Жителям ОРДЛО, свезеннім в Ростовскую область на голосование, раздают паспорта РФ

В Затоке неизвестный устроил стрельбу на улице, есть убитый

фотоВ Одессе произошло смертельное ДТП с полицейским – поехал на красный свет

Латвия внесла Украину в список риска и изменила правила въезда

В Кривом Роге погибли трое работников КП: затянуло в насос

В Испании скончалась украинка, которая сорвалась со скалы во время селфи

Все новости...
Росcия
По заказу из РФ срывали вакцинацию в Украине: СБУ разоблачила тысячи ботов
МИД выразил протест из-за незаконных российских выборов в Крыму
МИД ответил России на обвинения в "агрессивной риторике" Зеленского и Данилова
Последние новости
18:24
За неделю топливо на АЗС подорожало на в среднем на 30 копеек за литр
18:02
Мэр Будапешта пообещал освободить Венгрию от Орбана
17:51
Жителям ОРДЛО, свезеннім в Ростовскую область на голосование, раздают паспорта РФ
17:21
Без банков: платежная система Новой почты стала партнером Visa и MasterCard
17:11
фотоВ Румынии избили журналистов и эколога при съемке фильма о незаконной вырубке леса
16:49
В Затоке неизвестный устроил стрельбу на улице, есть убитый
16:27
На протесте медиков у канцелярии премьера Польши раздался похожий на выстрел звук: есть погибший
16:20
фотоВ Одессе произошло смертельное ДТП с полицейским – поехал на красный свет
15:41
В Нотр-Даме завершили технические работы для начала реставрации после пожара
15:12
Американская VR Capital обжалует в ВС недействительность права требования к "Укрзализныце"
Все новости...