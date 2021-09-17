Россия заявила, что из США атакуют их ресурсы для онлайн-голосования

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования идут серьезные интернет-атаки, 50% из них - из Соединенных Штатов.

Источник: ТАСС со ссылкой на брифинг Памфиловой

Прямая речь Памфиловой: "Сейчас уже на наш только портал vybory.gov.ru очень серьезные атаки идут.

Давайте по странам распределение: 50% атак идут из США, из Германии 25% из Кореи - 20%, из Китая - 5%".

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