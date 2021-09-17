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МЗС висловило протест через незаконні російські вибори у Криму

П'ятниця, 17 вересня 2021, 12:48
Фото 24tv.ua

МЗС України висловило рішучий протест і засудило протиправне проведення Росією виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та примусове залучення до голосування мешканців ОРДЛО.

Джерело: заява на сайті МЗС

Дослівно: "Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України".

Деталі: В МЗС нагадали, що дії Росії також грубо порушують міжнародне право, суперечать Статуту ООН, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН та ін.

В МЗС підкреслили, що проведення Росією виборів на території Криму та залучення до голосування жителів ОРДЛО незаконне, результати таких виборів не матимуть жодних юридичних наслідків, а їхні організатори нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Держдуми РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.

Від Російської Федерації МЗС вимагає припинити окупацію Криму, а також частин Донецької та Луганської областей, покласти край незаконній діяльності на тимчасово окупованих нею територіях України та виконати у повній мірі відповідні рішення міжнародних організацій і судів.

Передісторія: 

  • Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії. 
  • Також повідомлялося, що жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – погрожують штрафами та звільненнями.
  • Лідер проросійських бойовиків на окупованій частині Донецької області України Денис Пушилін заявив, що для мешканців ОРДО з російськими паспортами пустять 825 автобусів і 12 поїздів, щоб вони змогли проголосувати на виборах до Держдуми РФ. 
  • Верховна Рада закликала міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛО та не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.

Українська правда
Теми: РосіявибориКримМЗС
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