МЗС висловило протест через незаконні російські вибори у Криму

МЗС України висловило рішучий протест і засудило протиправне проведення Росією виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та примусове залучення до голосування мешканців ОРДЛО.

Джерело: заява на сайті МЗС

Дослівно: "Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України".

Деталі: В МЗС нагадали, що дії Росії також грубо порушують міжнародне право, суперечать Статуту ООН, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН та ін.

В МЗС підкреслили, що проведення Росією виборів на території Криму та залучення до голосування жителів ОРДЛО незаконне, результати таких виборів не матимуть жодних юридичних наслідків, а їхні організатори нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Держдуми РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.

Від Російської Федерації МЗС вимагає припинити окупацію Криму, а також частин Донецької та Луганської областей, покласти край незаконній діяльності на тимчасово окупованих нею територіях України та виконати у повній мірі відповідні рішення міжнародних організацій і судів.

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