Коломойский о "переговорах на матче": Я Чернышева с Бахматюком перепутал, а Арахамию троллил

Бизнесмен Игорь Коломойский уверяет, что на матче "Динамо" - "Бенфика" ни с кем не проводил никаких серьезных переговоров.

Источник: Коломойский в комментарии корреспонденту УП

Прямая речь: "Вы меня спрашиваете о Чернышеве, так я не знал, кто это такой. Я подумал, что это Бахматюк (экс-владелец VAB Банка, подозреваемый в хищении 1,2 млрд грн кредита НБУ -ред) вернулся, поэтому с ним поздоровался. Я еще спрашиваю Сашу Волкова - это, Бахматюк вернулся? А он мне говорит: "ты что, это же Чернышев".

Детали: На уточняющий вопрос, почему они разговаривали с министром около 30 мин, как об этом пишут СМИ, Коломойский ответил: "Да я его же не знаю, мы не говорили, а просто поздоровались. Я принял его за Бахматюка. Я с Чернышевым-Бахматюком поздоровался и рядом вообще не находился. Все время общался с Волковым".

Так же Коломойский рассказал о своем разговоре с Давидом Арахамией, подтверждая версию главы фракции "Слуга народа".

Прямая речь: "Он уже журналистам сказал о шутках, так я дополню. Он не сидел в вип-ложе, а был рядом. Он пришел на стадион со своей семьей, а детям накупил дудки. Эти его дети в те дудки громко свистели. Я ему начал специально громко кричать: "Давид, это твои дети?". Он мне кричит: "да". Я его спрашиваю: "ты зачем им дудки купил?". Он мне в ответ кричит: "потому что они просили." Я ему крикнул: "так возьми своих детей в парламент, пусть Разумкову дудят.

Я еще ему сказал: готовься декларацию подавать".

ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Что предшествовало: На футбольном матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика", который прошел в Киеве 14 сентября, было много чиновников и, по данным источников, они вели переговоры в VIP-ложе.

Один источник УП сообщил, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев имел беседу с Игорем Коломойским. ZN.ua сообщает, что эта закрытая беседа продолжалась 30 минут.

Два источника "Украинской правды" говорят, что Давид Арахамия на футболе договаривался о голосах для отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Арахамия заверил журналистов, что на футбольном матче с Коломойским "обменялся шутками о деолигархическом законе", а также опроверг переговоры об отставке Разумкова.