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Пошкодили храм 19 століття та поранили людей: окупанти обстріляли село на Луганщині

П'ятниця, 17 вересня 2021, 16:23
Пошкодили храм 19 століття та поранили людей: окупанти обстріляли село на Луганщині

Російсько-окупаційні війська під час військових навчань обстріляли село Іллірію на Луганщині, поранили цивільних та пошкодили будівлю храму Олександра Невського, зведеного в 19 столітті.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки Міноборони

Деталі: 16 вересня під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугинському районі тимчасово окупованих територій в Луганській області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му столітті, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.

У розвідці повідомляють, що окупанти намагаються приховати це, тому, ймовірно, спробують перекласти відповідальність на підрозділи ООС.

Нагадаємо: 16 вересня на Луганщині російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя, отримав поранення керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець.

У ті ж хвилини бойовики обстріляли контрольоване селище Тарамчук під Мар'їнкою.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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